Muore durante la partita di calcio perché mancano i medici allo stadio

Una tragedia che si poteva evitare, quella capitata in Argentina al giovane Agustín Lazarte, calciatore in forza alle giovanili dell'Argentinos Juniors: colto da un malore improvviso durante il match contro il San Martin, il 14enne si è accasciato a terra ed è deceduto dopo pochi minuti, anche a causa del fattto che a bordo campo non c'erano né medici né infermieri pronti a intervenire. Probabilmente, anche se non è possibile stabilirlo con certezza assoluta, un intervento tempestivo sarebbe potuto risultare determinante per salvargli la vita.

I fatti si sono verificati nella mattinata dello scorso sabato 18 novembre: sono all'incirca le ore 11:15, quando le due squadre giovanili, da una parte L'Argentinos Junior e dall'altra il San Martin, stanno per dare avvio al confronto nel campo da calcio del Complesso Polisportivo Natalio Mirkin. Stando a quanto riferito dal quotidiano locale Clarin, il giovane Agustín Lazarte, classe 2009, sarebbe svenuto pochi istanti dopo il calcio d'inizio, lasciando sgomenti e impotenti compagni di squadra e avversari. Nessuno è stato in grado di prestare i primi soccorsi al 14enne nè di praticare le manovre che avrebbero potuto salvargli la vita: i presenti hanno solo potuto attendere l'arrivo di un'ambulanza. Purtroppo, tuttavia, quando il mezzo è giunto sul posto era oramai troppo tardi: il ragazzo è deceduto durante il tragitto verso l'ospedale.

Restano ancora oscure le cause del malore che ha ucciso il giovane calciatore. Qualcuno ha puntato il dito contro il grande caldo che ha colpito in questi giorni l'Argentina: in quel momento a Tucumán si sarebbe registrata una temperatura di 35 gradi centigradi.

L'Argentinos Junior ha voluto ricordare il 14enne con un messaggio sui propri profili social. "Siamo addolorati per l'improvvisa morte di Agustín Lazarte, cat. 2009 del Centro de Captación de Tucumán de nuestra Institucion, mentre si stava disputando la partita contro San Martín (T). Mandiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari" .

Anche la squadra avversaria ha espresso il proprio cordoglio per la drammatica morte di Augustin. "Il Club A. San Martin si rammarica profondamente per la morte di un giocatore della categoria giovanile 2009 delle giovanili dell’Argentinos Juniors di Tucuman, che stava giocando una partita nel nostro centro sportivo. Ci stringiamo a tutta la sua famiglia e i suoi cari in questo momento difficile e doloroso" , ha scritto in una nota la società neroverde.