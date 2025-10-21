Esposito sicuro, Bonny forse. Chivu vuole provare la baby Inter

Esposito sicuro, Bonny forse. La tentazione di Chivu è di giocare in Champions con la coppia junior, 42 anni in due, ma già 4 gol in stagione e mille complimenti. Decisione rimandata a stamane, pensando inevitabilmente a sabato e al Napoli. Un po' di riposo può servire a Lautaro. Alchimie da allenatori, che Chivu sta dimostrando di conoscere in fretta. Spazio probabile anche per qualcun altro che ha giocato di meno, soprattutto per dare fiato a chi lo ha fatto di più, tipo Dimarco e qualcun altro in mezzo al campo. Sucic è pronto. Thuram non è partito per Bruxelles (e non ci sarà nemmeno a Napoli) e come lui Darmian e il terzo portiere Di Gennaro, operato al polso destro.

L'avversario di stasera ispira qualche rotazione, non le esagerazioni: l'Unione Saint-Gilloise ha vinto al debutto in Champions in casa del PSV (poi ha perso male a Bruxelles contro il Newcastle) e guida la classifica del campionato belga, rivinto lo scorso maggio, 90 anni dopo l'ultima volta. Ha appena cambiato allenatore: da un giovane all'altro, da Sébastien Pocognoli (38 anni) a David Hubert (37). Sabato ha debuttato sulla nuova panchina vincendo nello stadio di casa, che però non è quello in cui si gioca stasera, perché l'impianto dell'Union (Stade Joseph Marien) non è omologato dall'Uefa (9.000 posti), per cui il club si fa ospitare dall'Anderlecht, quest'anno fuori dalle coppe. «L'Inter avrà 11 giocatori con 2 polmoni, proprio come noi», l'avvertimento che Hubert lancia agli avversari.

Chivu insegue la settima vittoria consecutiva, in senso stretto la terza in Champions League. «Sto facendo solo il mio lavoro, che è quello di allenare. Non ero scarso prima, non sono un fenomeno adesso», il dribbling ai complimenti, che però non significa abbassare l'asticella. «Noi, essendo l'Inter, abbiamo l'obbligo di pensare in grande. Dalle parole ai fatti, poi, la strada è lunga.

La società però ci sostiene, ci permette di lavorare sereni. Dobbiamo essere la miglior versione nostra, dobbiamo provare a vincere tutte le partite per essere in primavera ancora in corsa in tutte le competizioni». Tv Sky ore 21