Euro 2024, i risultati del 19 giugno

Finisce 2-2 tra Croazia e Albania, al Volsparkstadion di Amburgo, valida per la seconda giornata del Gruppo B di Euro 2024. Un colpo di testa di Laci porta avanti l'Albania all'11'. Nella ripresa nel giro di due minuti i croati ribaltano il risultato con la zampata di Kramaric al 74'' e la sfortunata autorete di Gjasula al 76'. L'Albania però non ci sta e proprio Gjasula in pieno recupero trova la rete del definitivo 2-2. Con questo risultato entrambe le squadre ottengono il loro primo punto del girone in attesa del risultato di Spagna-Italia, che si affronteranno domani alle 21 a Gelsenkirchen.

Il tabellino

CROAZIA (4-3-3) - Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic (84' Sosa); Modric, Brozovic (46' Sucic), Kovacic; Majer (46' Pasalic), Petkovic (70' Budimir), Kramaric (85' Baturina). Ct: Zatko Dalic

ALBANIA (4-3-3) - Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani (87' Hoxha), Laci (72' Gjasula); Asani (64' Seferi), Manaj, Bajrami (86' Daku). Ct: Sylvinho

Marcatori: Laci (A) 11', Kramaric (C) 74', Gjasula (A) autorete 76', Gjasula (A) 90+5'

Ammoniti: Djimsiti (A), Daku (A), Gjasula (A)

Arbitro: François Letexier

Stadio: Volksparkstadion (Amburgo)

Germania-Ungheria

GERMANIA (4-2-3-1) - Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelsdadt; Andrich, Kross; Musiala, Gundogan, Wirtz, Havertz. Ct: Julian Nagelsmann

UNGHERIA (3-4-2-1) - Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Sallai; Varga. Ct: Marco Rossi

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Stadio: MHP Arena (Stoccarda)