Europa League, derby Milan-Roma, l'Atalanta è sfortunata e pesca il Liverpool

I sorteggi di Europa League non sono stati troppo fortunati per le le italiane. Soprattutto per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che se la dovrà vedere contro il Liverpool di Jurgen Klopp, ovvero contro la grande favorita per la vittoria finale. Andata ad Anfield e ritorno al Gewiss Stadium tra l'11 e il 18 aprile. Derby italiano, invece, tra il Milan di Stefano Pioli che giocherà l'andata in casa e la Roma di Daniele De Rossi che si giocherà l'accesso alle semifinali al ritorno davanti al suo pubblico da vicecampione della competizione. Atalanta nella parte alta del tabellone, dove in caso di passaggio del turno se la dovrà vedere con la vincente di Marsiglia-Benfica. Parte bassa del tabellone invece per rossoneri e giallorossi che affronteranno poi la vincente di Bayer Leverkusen, seconda favorita dopo il Liverpool, e West Ham.

Derby italiano

La sorte ha voluto un derby italiano ai quarti di finale di Europa League e questa cosa di certo non farà felice nessuno dei due allenatori. Stefano Pioli, però, contro i giallorossi ha un ruolino di marcia fantastico con tante vittorie, qualche pareggio e poche sconfitte. Quest'anno, poi, il Milan ha avuto la meglio per ben due volte sulla squadra allenata da José Mourinho (1-2 all'Olimpico, 3-1 al Meazza).

Da quando sulla panchina giallorossa, però, siede Daniele De Rossi l'atteggiamento in campo della Roma è notevolmente cambiato, con un gioco più propositivo e con i risultati che si sono visti sia in campionato che in Europa con due sole sconfitte tra campionato e Europa League contro la famica Inter di Simone Inzaghi (al termine di una partita ben giocata dai giallorossi) e ieri sera nel ritorno degli ottavi di finale contro il Brighton di De Zerbi per 1-0 (con tante seconde linee e con il vantaggio di partire dal 4-0 dell'andata).

La sfida d'andata si giocherà al Meazza giovedì 11 aprile, mentre il match di ritorno di disputerà allo stadio Olimpico di Roma la settimana dopo, giovedì 18 aprile. Bisognerà vedere come arriveranno le due squadre a questo appuntamento fondamentale per la stagione di entrambe, soprattutto per i giallorossi che si stanno anche giocando il quarto posto con Bologna, Atalanta, Fiorentina e Napoli. Il Milan, invece, è quasi sicuro del posto in Champions League e potrebbe dunque avere più tempo per prepararsi al meglio mentalmente per l'obiettivo dichiarato di questa stagione per bocca di Stefano Pioli che ieri si è sbilanciato in merito.

Sfortuna Atalanta

I nerazzurri di Bergamo non sono stati per niente fortunati, sulla carta, nel sorteggio anche se pure il Liverpool e Jurgen Klopp non avranno stappato la bottiagli di champagne per questa insidiosa sfida. L'Atalanta di Gasperini è sempre un osso duro e un avversario di tutto rispetto che agli ottavi di finale ha eliminato con fatica ma meritatamente un avversario difficile come lo Sporting Lisbona. I Reds, invece, stanno giocando un calcio fantastico in Premier League che al momento gli sta valendo il primato in coabitazione con l'Arsenal con il City di Guardiola distante una sola lunghezza. La differenza tra le due squadre dal punto di vista della rosa è evidente ma l'Atalanta, per dirla alla Guardiola, è come "andare dal dentista". La sfida d'andata si giocherà nel tempio sacro di Anfield mentre il ritorno si disputerà al Gewiss Stadium.