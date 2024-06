Europei 2024: le maglie di tutte le squadre

Gli Europei 2024, al via dal 14 giugno, saranno una vetrina di rilievo per i principali brand del settore che hanno realizzato per le 24 nazionali partecipanti dei kit ad hoc per l'evento. Il marchio che sarà principalmente rappresentato è Nike, scelto da 9 selezioni. Segue subito dopo Adidas che ha realizzato le divise di 6 nazionali e poi Puma, che ha pensato a 4 kit. Chiudono la classifica Macron e Joma, a quota due, e infine c'è Hummel, l'azienda danese che come di consueto vestirà i calciatori della Danimarca.

Germania (Adidas)

La Germania si presenta per l'ultima volta con le divise Adidas, dopo di cui avrà come nuovo brand Nike. La prima maglia ripercorre aspetti tradizionali delle divise tedesche, considerando soprattutto il giallo, il rosso e il nero che circondano le classiche strisce Adidas. Quella away al contrario si pone in discontinuità col passato, con un accostamento rosa-viola (nel segno dell'inclusione) che ha fatto molto discutere.

Scozia (Adidas)

La prima maglia scozzese segue la tradizione grazie al motivo tartan, forme geometriche che rimandano al patrimonio nazionale scozzese. Gli inserti in giallo, al contempo, donano modernità al kit, richiamando il logo della federazione sul blu notte della maglia. Quella away gioca sulle tonalità del lilla e i motivi sui fianchi riportano alla mente divise anni '90.

Ungheria (Adidas)

Le maglie realizzate per l'Ungheria, sempre da Adidas, propongono scelte tradizionali, senza osare con trovate inedite sia a livello cromatico che di template. Nella prima maglia domina il solito rosso, in quella da trasferta c'è un evidente richiamo alla bandiera nazionale: con gli inserti in verde e in rosso che si sposano con la totalità del bianco.

Svizzera (Puma)

Il lavoro fatto da Puma per la Svizzera mira a portare la tradizione sulle divise per Euro 2024. Nello specifico sulla maglia home si sottolinea la "grafica a fiori di stella alpina ispirata ai costumi tradizionali svizzeri". Il kit da trasferta cambia negli inserti grigi al collo e nelle maniche: con la maglia bianca è chiaro il riferimento (a livello cromatico) al ghiaccio e alla neve.

Albania (Macron)

Macron sceglie una linea essenziale per l'Albania. I risvolti in nero caratterizzano la maglia home, eliminando il bianco sulla divisa, naturalmente rossa. La seconda maglia è bianca con dettagli neri (colletto e maniche) e rossi. C'è una filigrana con la testa a due aquile simbolo presente sulla bandiera albanese.

Croazia (Nike)

Nike ha voluto adattare i classici scacchi della maglia della Croazia in modo diverso rispetto al passato, soprattutto osservando la home. Scacchi bianco-rossi più ampi del solito, dunque, andando a rimescolare le carte di un grande classico. La versione da trasferta è una variazione dei classici scacchi in due tonalità di blu, uno più chiaro l'altro più scuro.

Spagna (Adidas)

Nel rispetto della tradizione Adidas si affida alla soluzione più classica ed elegante per la maglia home della Roja, senza dunque soluzioni innovative. Diverso per la maglia away (giallo sbiadito con inserti rossi e celesti) con un'estetica che riprende quella di una spiaggia spagnola in piena estate.

Italia (Adidas)

La maglia azzurra evidenzia come aspetto portante la presenza del tricolore, una presenza anche inedita in modo così dirompente. Nella home il bianco, il rosso e il verde percorrono le iconiche strisce Adidas, nella away il rosso è sulla sinistra e il verde sulla destra, con colletto azzurro. Da sottolineare, per la home, l'abbinamento col pantaloncino bianco (e non dunque la soluzione monocolore).

Inghilterra (Nike)

Nike ha scelto la via della tradizione (almeno in riferimento alla home): una soluzione classica, totalmente in bianco con colletto blu navy e dettagli in rosso in blu sulle maniche. Si tratta di una divisa che rimanda alle maglie Umbro anni '90 o per certi versi alla prima che realizzò Nike. La divisa away sorprende e si allontana dal classico rosso utilizzato dall'Inghilterra: sarà viola con fantasia multicolore sui fianchi.

Danimarca (Hummel)

Per Euro 2024 si rinnova lo storico binomio tra Danimarca e Hummel. La differenza tra home e away risiede principalmente nel colletto (che nella away, bianca con dettagli rossi, è a polo). La home prevede un motivo pixellato tono su tono, la presenza del bianco è decisamente ridotta rispetto alla precedente maglia e si riduce al colletto e al simbolo Hummel sulle spalle, al di là di una sottile fascia sui fianchi.

Serbia (Puma)

Puma ritorna al passato, con la presenza dell'azzurro nei dettagli sulla maglia rossa, un dettaglio apprezzabile in particolar modo sulle maniche (in discontinuità rispetto alle precedenti maglie, coi dettagli in bianco). Seconda maglia bianca con dettagli in rosso e azzurro, su colletto e maniche.

Slovenia (Nike)

Le maglie della Slovenia per Euro 2024 si differenziano solo in parte della divise, sempre targate Nike, utilizzate in precedenza: rimane la banda centrale, in questo caso però percorre solo la parte inferiore della maglia e non prosegue in alto (come accadeva in precedenza). In trasferta diventa blu.

Austria (Puma)

Puma segue la tradizione anche con la maglia dell'Austria. La home ha un colore principale rosso combinato con una grafica rossa più scura sulla parte anteriore della maglia. Il colletto e i polsini sono bianchi. Quella away è bianca con grafiche color menta e grigioc hiaro. Il colletto e i polsini sono neri.

Francia (Nike)

Per la Francia Nike ha scelto un design classico ma elegante. Il blu della maglia torna quello più chiaro che abbiamo visto fino agli anni 2000, con passaggio al blu navy dal 2010 in poi. Lo stemma dorato e i dettagli sul colletto hanno il sapore retrò alle maglie dei Bleus dei primi anni '80, un effetto senz'altro suggestivo. Un discorso che vale anche per la away e per il gessato blu e rosso, che rimanda sempre a quegli stessi anni.

Olanda (Nike)

Dal look classico, l'Olanda si veste con un arancione leggermente più scuro rispetto alle ultime divise e con dettagli in blu scuro su maniche, fianchi e collo. Più originale invece la seconda maglia, che riprende i colori della home ma che su sfondo blu mostra una fantasia geometrica originale in arancione e azzurro.

Polonia (Nike)

Unire tradizione e modernità, questa la scelta fatta da Nike per il lancio delle divise della Polonia. Il kit home si presenta sì i classici colori biancorossi, ma la texture gli conferisce un'eleganza molto minimale. Rossa la maglia da trasferta, resa però più movimentata da un motivo a croci bianche e rosse. Entrambe le divise presentano il logo della federazione al centro del petto, con il logo Nike subito sotto.

Belgio (Adidas)

Per il Belgio Adidas ha scelto un deciso cambio di rotta, sia nella home che nella away. Nella prima ci si allontana dal rosso e si va verso il borgogna. I dettagli sono in oro e in nero. La divisa away prende spunto (col blu metallizzato) dal noto fumetto Tintin e dal suo protagonista.

Romania (Joma)

Joma ha optato per una scelta tradizionalista. Il blu e il giallo e il rosso della bandiera sono ovviamente protagonisti della maglia della Romania: il tricolore caratterizza in particolare le maniche, sia nella prima maglia (gialla) che nella seconda (rossa).

Slovacchia (Nike)

La prima maglia Nike è caratterizzata da un blu molto acceso rispetto a quello visto nel recente passato e dai dettagli in rosso: abbandonata dunque la soluzione con maglia azzurra e maniche blu (o viceversa) vista a più riprese negli ultimi anni. La seconda maglia è interamente bianca.

Ucraina (Joma)

Per Euro 2024 l'Ucraina cambia sponsor tecnico e si affida a Joma. Scelto un design semplice. La maglia home con i famosi colori giallo e blu del paese. Blu metallizzato con risvolti gialli per divisa in trasferta.

Turchia (Nike)

Per la Turchia Nike sceglie uno stile essenziale, senza grafiche tono su tono: in linea con la tradizione. Il kit home di colore bianco è ispirato alla maglia del 1928. Il kit away combina un rosso standard con un rosso più scuro per applicazioni e i loghi bianchi.

Portogallo (Nike)

Nike sorprende con un nuovo stile. La maglia home del Portogallo presenta come novità principale la presenza del nero nei dettagli (sul colletto e sul bordo delle maniche) in aggiunta al classico verde. Più originale la maglia away, con un design legato alla storia del Paese, presente in celeste su sfondo bianco.

Georgia (Macron)

Macron ha realizzato la maglia della Georgia: bianca con bandone rosso centrale e sulle maniche, che richiamano la bandiera nazionale. Quella da trasferta è total black.

Repubblica Ceca (Puma)

Richiami tradizionali ben presenti sulla maglia, un classico

per Puma. La prima maglia si rifà, nel suo design tono su tono, a una stampa che riprende lo stemma nazionale. La away, invece, fa riferimento a Euro 2004 (edizione conclusa con la semifinale), celebrandone il ventennale.