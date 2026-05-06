Finisce 1-1 tra Bayern e Psg: la squadra di Luis Enrique vola in finale di Champions

Il Paris Saint-Germain pareggia 1-1 contro il Bayern Monaco e raggiunge l’Arsenal in finale di Champions League, in programma sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Un grande risultato per la squadra di Luis Enrique, che tenta una storica doppietta dopo la vittoria nella passata edizione in finale contro l’Inter. Dopo lo spettacolare 5-4 del Parco dei Principi, niente festival del gol alll’Allianz Arena. Il Psg, trascinato da un grande Kvaratskhelia, legittima il passaggio del turno con una prestazione di grande caratura. La squadra di Luis Enrique ci mette appena due minuti e ventidue secondi per passare in vantaggio grazie ad Ousmane Dembélé, che trasforma in rete l’assist di Kvaratskhelia. Il Bayern non riesce a concretizzare con Olise poi è Neuer a salvare la porta su un colpo di testa di Joao Neves. Nella ripresa il Bayern ci prova ma il Psg chiude bene tutti i varchi. I francesi ripartono alla grande e hanno qualche occasione con Doué e l’inarrestabile Kvaratskhelia. In pieno recupero arriva il pareggio di Harry Kane su assist di Davies ma è troppo tardi per un clamoroso ribaltone.

La partita

Il Psg parte forte e trova subito il vantaggio. Al 3’ assolo di Kvaratskhelia che salta Stanisic e Upamecano sulla sinistra. Palla al centro per Dembélé che trafigge Neuer. Il Bayern prova ad organizzare una reazione con Olise, il suo tiro a giro non trova lo specchio della porta. Si alzano i ritmi, al 15’ ancora Oliseh si ritrova la palla buona sul cross di Luis Diaz ma Nuno Mendes fa una diagonale perfetta evitando il peggio. Entrambe le squadre spingono. La squadra di Luis Enrique va vicina al raddoppio. Neuer salva tutto sul colpo di testa di Joao Neves. Il Bayern risponde subito, al 44’ Musiala si inserisce nella difesa francese e tira a rete. Safonov si fa trovare pronto. La prima frazione si chiude con i parigini in vantaggio 1-0.

Si riparte nella ripresa senza cambi. Si vede ancora lo scatenato Kvaratskhelia, che calcia in diagonale. Si salva con un piede Neuer. Ora preme il Bayern Monaco, ci prova da fuori Stanisic ma Safonov para senza problemi. Si vede anche Doué che prova a sorprendere Neuer che però è bravissimo a distendersi. Comincia la girandola dei cambi. Esce l’autore del gol Dembélé per Barcola. Al 69’ Davies innesca Diaz, il cui destro dal limite viene parato da Safonov, che poi si ripete anche su Olise. Al 79’ ancora un devastante Kvara si libera di Kim e poi davanti a Safonov non riesce a concludere mancando la sfera. Gli ultimi minuti sono di arrembaggio per il Bayern, che non riesce a costruire grandi occasioni. Al 94’ ci pensa Harry Kane a rendere meno amara la serata, siglando l’1-1, su assist di Davies. Poi non c’è più tempo, il Psg conquista la finale con i giocatori a festeggiare in campo.

Il tabellino

BAYERN MONACO (4-2-3-1) - Neuer; Stanisic (68’ Davis), Upamecano (85’ Karl), Tah (68’ Kim), Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala (79’ Jackson), Luis Díaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

PSG (4-3-3) - Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (76’ Mayulu); João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (76’ Beraldo); Doué (76’ Hernandez), Dembélé (65’ Barcola), Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

Marcatori: Dembélé (P) 3’, Kane (B) 94’

Ammoniti: Nuno Mendes (P), Tah (B), Kvaratskhelia (P), Luis Diaz (B), Marquinhos (P)

Arbitro: João Pinheiro (Portogallo)