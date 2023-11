Florenzi ammette: "Scommesse sì, ma non solo sul calcio"

Scommesse sì, ma mai sul calcio. Anche il milanista Alessandro Florenzi, interrogato dai pm torinesi ieri pomeriggio, ha seguito la stessa linea difensiva del collega Zaniolo, ex compagno alla Roma e oggi all'Aston Villa. Entrambi sono indagati insieme a Fagioli e Tonali nell'inchiesta sulle puntate sui siti illegali. Nell'interrogatorio durato circa un'ora al tribunale Bruno Caccia di Torino, il 32enne ha risposto alle domande ma ha evitato di incrociare telecamere e taccuini passando da un ingresso secondario e allontanandosi dalle terrazze senza farsi vedere. Poco dopo gli avvocati Antonio Conte e Gianluca Tognozzi, hanno inviato una nota per chiarire che «Alessandro Florenzi è stato ascoltato dal pm Manuela Pedrotta e ha chiarito la propria posizione ribadendo la assoluta estraneità a qualsiasi tipo di scommessa sul calcio, né del resto è emerso alcun indizio o contestazione in tal senso».

Precisano quindi i legali che il rossonero «ha altresì riconosciuto di aver giocato su piattaforme illegali ed ha fornito tutti i chiarimenti richiesti al pm per definire la propria posizione al più presto». A differenza di Fagioli e Tonali, sia Florenzi che Zaniolo non sarebbero indagati dalla procura sportiva federale. Da quanto trapela, quest'ultima sarebbe ancora in attesa degli atti della procura. Gli investigatori sono risaliti a Florenzi anche lui indagato per esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse - a partire da uno scambio di messaggi via chat tra Tonali e Fagioli. Il suo nome invece non comparirebbe nei file audio contenuti sulla chiavetta usb consegnata agli investigatori dal 55enne spezzino Maurizio Petra, la fonte di Fabrizio Corona. Gli inquirenti si muovono col massimo riserbo. Sembra che l'inchiesta sia destinata ad allargarsi ad altri calciatori.