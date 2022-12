La Francia conquista la finale dei Mondiali: tutte le reazioni dopo la vittoria dei Bleus

Sarà la Francia ad affrontare l'Argentina alla finale dei Mondiali di calci in Qatar, dopo aver battuto il Marocco 2-0. Grandissima festa per le strade di Parigi e delle altre città francesi.

Al fischio finale i tifosi francesi hanno subito affollato gli Champs-Élysées, al suono di qualche marsigliese disordinata e di clacson. Per evitare scontri con i tanti tifosi marocchini, residenti a Parigi, la capitale francese aveva dispiegato circa 5.000 agenti di polizia. Durante la partita, pub e ristoranti dotati di schermi erano pieni nelle vie adiacenti. I ritardatari hanno seguito la partita dai marciapiedi, dalle finestre, nonostante il freddo pungente. Per fortuna i tifosi dei Blues e dei Leoni dell'Atlante hanno vissuto i momenti della partita con grande fair-play.

Grande entusiasmo anche sui media francese. L'Èquipe titola con un eloquente "On remet ça" "Rifacciamolo" con il chiaro riferimento alla vittoria francese a Russia 2018. Più fattuale il titolo del Le Monde "I Bleus mettono fine all'avventura del Marocco" che poi celebra all'interno la vittoria della squadra di Deschamps. Le Figaro si concentra invece sulla festa dei supporters francesi per le strade di Parigi con una live aggiornata dagli Champs-Élysées.

Rifacciamolo! Titola L'Equipe. La Francia arriva in finale per la seconda volta consecutiva. #Deschamps potrebbe vincere tre Coppe del Mondo dopo Pelé e Zagalo. #IlCircoloDeiMondiali pic.twitter.com/bs09sN8MnL — RaiSport (@RaiSport) December 14, 2022

Le parole di Deschamps e di Macron

"Questa vittoria suscita emozione, fierezza e orgoglio. Oggi è stata importante, anche se non è la finale. Non è mai semplice e abbiamo avuto anche fortuna, ma i giocatori sono stati ricompensati come gruppo. Ora ci manca di fare il passo più importante e cercheremo il titolo domenica. Intanto però è meraviglioso essere di nuovo in finale". Queste le parole, ai microfoni di RaiSport, di Didier Deschamps, che oggi è diventato, grazie al successo della Francia sul Marocco, il quarto allenatore a guidare una nazionale in due finali consecutive dei Mondiali.

"Grazie Bleus, ora la coppa". Così Emmanuel Macron esulta su Twitter per la vittoria della Francia nella semifinale contro il Marocco. Evidentemente per niente scaramantico, già dopo la fine del primo tempo, con i Bleus in vantaggio per 1-0, il presidente francese aveva twittato: "On la ramene?", "Ce la riprendiamo?" , allegando un video con una replica gigante della Coppa del mondo. E poi, appena conclusa la partita, un tweet con tre bandiere francesi...se domenica vincesse con l'Argentina, per la Francia sarebbe il terzo titolo mondiale. "Ai nostri amici marocchini, congratulazioni per questo bel percorso. Avete segnato la storia del calcio". Il pensiero rivolto dal leader di En March al Marocco.

Macron, presente in Qatar, ha anche parlato anche nella zona mista nei corridoi dello stadio Al-Bayt. "Ero teso. I marocchini hanno giocato benissimo. La partita non sarebbe stata la stessa se avessero pareggiato. Abbiamo visto tanto cuore, a volte abbiamo sofferto ma abbiamo visto una grandissima squadra. Mille grazie a Didier Deschamps e a questo team che unisce diverse generazioni. Vinceremo e riporteremo la coppa. Questa squadra mi ha reso molto orgoglioso", ha detto il presidente.

On la ramène ? pic.twitter.com/1PPA15dqfs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2022

Merci les Bleus.

Maintenant, la Coupe ! pic.twitter.com/KKZcHlmlJs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2022