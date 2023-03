Friburgo-Juventus, chi gioca e dove vederla

La Juventus è di scena all'Europa Park di Friburgo, dalle 18.45 di questa sera, per staccare il passaggio del turno e approdare ai quarti di finale di Europa League. I bianconeri ripartono dall'1-0 dell'andata, firmato da un colpo di testa di Angel Di Maria. Risultato risicato, che richiederà gestione e propensione offensiva, per non sudare eccessivamente contro gli ambiziosi tedeschi. Allegri dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: Pogba è ancora out, mentre Chiesa e il Fideo partiranno con ogni probabilità soltanto dalla panchina. Difesa a tre con Gatti, Danilo e Bremer e centrocampo folto, con il solo Miretti a supporto di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, appannato nelle ultime giornate di campionato, è in cerca di riscossa: se si sblocca, può stappare tutto il potenziale della vecchia Signora. Il Friburgo potrebbe presentare un canonico 4-4-2, con l'italiano Grifo chiamato a inventare soluzioni per scardinare la retroguardia bianconera. Le statistiche pendono dalla parte della Juve: non è mai stata eliminata da una formazione tedesca in nove confronti, tra la vecchia coppa Uefa e l'Europa League.

Il momento bianconero

La Juventus viene dal successo interno contro la malandata Samp di questa stagione e cerca di confermare un trend che - al netto della sconfitta nella trasferta romana - la manifesterebbe nel vagone di prima classe della Serie A, non fosse per il - 15 di penalizzazione. La coppa diventerebbe dunque ulteriore toccasana in termini di fiducia complessiva, anche e soprattutto in vista della complessa sfida all'Inter, in programma nel prossimo turno. Ancora una volta Allegri non avrà a disposizione la rosa al completo, ma la circostanza ha determinato la necessità di ingegnarsi lanciando e facendo sbocciare una quantità di giovani talenti. Di certo il match servirebbe per infondere vibrazioni positive in Dusan Vlahovic, al momento cannoniere mancato in stagione. In mezzo ci si affiderà senz'altro ad Adrien Rabiot, in forma scintillante ormai da settimane. L'altro insostituibile è Kostic, fabbrica ambulante di assist vellutati. Ma, oltre i singoli, il passaggio del turno farebbe acquisire consapevolezza ulteriore ad un gruppo che continua a giocarsela su tre fronti.

Formazioni

FRIBURGO (4-4-2): Flekken; Kübler, Ginter, Lienhart, Gunter; Doan, Hofler, Eggestein, Grifo; Holer, Gregoritsch. Allenatore: Streich. A disposizione: Atubolu, Sildillia, Gulde, Keitel Wagner, Weisshaupt, Sallai, Petersen.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Danilo, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Paredes, Barrenechea, Iling Jr, Compagnon, Soulé, Di Maria, Chiesa, Kean.

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

Dove vederla

Friburgo-Juventus sarà visibile in diretta (ore 18.45) su Sky Sport Uno e DAZN e in chiaro su TV8, ma sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.