Furia Osimhen contro Garcia: cosa c'è dietro la reazione dopo il cambio

Victor Osimhen esplode contro Rudi Garcia al momento della sostituzione. I campioni d'Italia non vanno oltre lo 0-0 contro il Bologna al Dall'Ara e perdono ulteriore terreno nei confronti dell'Inter, capolista a punteggio pieno. Protagonista in negativo della partita è stato proprio il bomber nigeriano, rimasto a secco per la quarta partita consecutiva, colpisce un palo nel primo tempo e nella ripresa manda a lato un calcio di rigore.

Cos'è successo alla fine della partita

Il finale di partita è incandescente. Al minuto 86 sul risultato di 0-0, Garcia decide di togliere dal campo Osimhen per fare entrare sul terreno di gioco Simeone. Una scelta che non è stata apprezzata dall'attaccante, il quale dopo aver dato il classico cinque ai compagni di squadra si è rivolto in modo ferocemente polemico al proprio allenatore. Un gesto di stizza del nigeriano che indica con la mano il "due" a Garcia, suggerendo probabilmente la doppia punta invece della sostituzione con Simeone. E subito dopo un chiaro cenno con la mano come per mandare a quel paese il tecnico francese.

L’ho detto e lo ripeto, con buona pace degli amici partenopei.



Il #Napoli, quest’anno, è una polveriera.



L’ultimo caso #Osimhen non fa altro che aggiungersi ad un ingombrante costrutto di sfiducia, regresso e pauroso vuoto tecnico che porta il nome di Rudi Garcia, patrocinato… pic.twitter.com/faoX9gck60 — Mattia Siboni (@sonosiboni) September 24, 2023

Una partita da dimenticare per il capocannoniere dello scorso campionato, che sfiora il gol colpendo il palo con una bella conclusione angolata ad inizio partita. Poi si batte come un leone come sempre anche se è troppo isolato in avanti. Al 72' può cambiare la partita, quando si incarica di battere il calcio di rigore. Dagli undici metri però apre troppo la traiettoria e la palla scivola via fuori, lontano dal palo. Un errore pesantissimo nell'economia del match. La sua partita scivola via senza guizzi fino alle proteste per la sosituzione.

La situazione in casa partenopea

Una reazione evitabile ma un'altra dimostrazione che i rapporti di Garcia con lo spogliatoio non sono di certo idilliaci. Non è la prima volta infatti che un calciatore del Napoli mostra quanto sia contrariato al momento del cambio. Era capitato anche a Khvicha Kvaratskhelia, sempre nelle fasi conclusive di una partita, la trasferta di Genova quando era stato sostituito a sorpresa dal giovane Zerbin. In quel caso, il gesto polemico del georgiano mentre abbandonava il campo sembrava voler dire "ma che fai".