Gasp litiga per un 4-0. E se avesse perso?

Per l'AI di X a Napoli ci sono già i murales di Maradona e Antonio Conte (sopra).

***

Antonio Cassano ha litigato con un cameriere sulle mance a New York. Prima lascia 25 dollari che «in Italia ti lavano pure la macchina» ma quello ci resta male, spiegandogli che per un conto da 475 dollari se ne aspettava 100. Fantantonio chiede «È obbligatoria?». «No». «E allora non ti lascio neanche i 25 dollari!».

***

Veleni e sospetti da social per le fasciature a mani e polsi dei calciatori del Barça, ci sarebbe qualcosa che migliorerebbe le prestazioni. Sul web qualcuno ha postato le foto alle mani fasciate di Corre ed Emerson Royal, dicendo che, fosse vero, sto metodo non funziona con tutti.

***

Gasperini ha litigato con un giornalista dopo che l'Atalanta ha vinto 4-0 a Monza. E se avesse perso!?

***

A Gialappa's Show il comico Tony Bonji aveva avvisato Hamilton: «Non puoi vincere da solo, ma puoi perdere in compagnia».

***

Riccardo Mancini su Dazn per Roma-Fioretina: «L'assist di Angelino ricorda uno slice di rovescio di Musetti». Dario Marcolin: «È una palla che ha un nome: 'morbida sul secondo palo'».

