Gattuso riabbraccia il "suo" Cristante

Uno dei volti della Nazionale che si gioca tutto contro Estonia e Israele è quello di Bryan Cristante (foto): «Sono felice di essere tornato, la Nazionale è sempre un traguardo importante». Ha 30 anni, ma per certi aspetti è come se ne avesse molti di più. Non solo perché ne ha viste tante di cose, ma in bacheca ha pure un titolo europeo con Mancini nel 2021. E ora si ricomincia: «Dobbiamo essere ottimisti perché abbiamo un gruppo forte. E Gattuso è riuscito a trasmetterci un grande attaccamento alla maglia, con la sua grande esperienza in azzurro, ci ha trasferito tanta voglia di Italia. Perché in passato è andata male? Non lo so Tanti episodi, compresa un po' di sfortuna che ogni tanto nel calcio c'è. Vogliamo andare al Mondiale ad ogni costo, ma ora vi assicuro nella testa abbiamo solo l'Estonia». Cristante da giovane calciatore del Milan si affacciava in prima squadra quando uno dei leader rossoneri era Gattuso: «È sempre stato un trascinatore e così l'ho ritrovato. È la sua caratteristica principale». Gli allenamenti Gattuso sono particolari. Il ct punta sull'intensità.

Ha concesso un giorno in più di vacanza ai suoi uomini, infatti lunedì non sono scesi in campo, ma durante la seduta pretende il massimo, si viaggia a 300 all'ora. In avanti massima fiducia al tandem Kean-Retegui che nelle prime due uscite di Gattuso ha regalato soddisfazioni e intesa perfetta.