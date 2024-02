Il gesto osceno di Ronaldo fa infuriare la Federazione saudita, cos'è accaduto in campo

Cristiano Ronaldo ci casca ancora una volta: l'ennesimo plateale gesto volgare da parte dell'attaccante portoghese, che risponde a un coro provocatorio dei tifosi avversari, fa infuriare la Federazione calcistica dell'Arabia Saudita, pronta in questa circostanza ad aprire un'inchiesta in merito alla vicenda.

Nonostante l'età e la grande esperienza maturata sui terreni di gioco di mezzo mondo, Cr7 non riesce proprio a farsi scivolare addosso le provocazioni e a controllare le proprie reazioni, anche perché, essendo uno dei pericoli principali pericoli per le difese avversarie, accade molto spesso che sia preso di mira. Ma c'è una cosa sopra tutte che il cinque volte Pallone d'oro non può tollerare, ovvero i cori pro Messi che gli vengono spesso rivolti dai supporters delle squadre rivali di turno proprio con l'obiettivo di fargli saltare la mosca al naso.

Cosa che è accaduta anche nel match giocato in trasferta nella giornata di ieri, domenica 25 febbraio, dal suo Al-Nassr contro l'Al-Shabab. Una partita che si è conclusa sul risultato di 3-2 per i gialloblu di Cristiano Ronaldo, autore del primo gol del match dagli undici metri al minuto 21. Cr7 ha messo a segno il calcio di rigore senza farsi distrarre dai cori “Messi, Messi” dei tifosi della squadra del Prince Faisal Bin Fahd Stadium, ma è riuscito a reggere fino a un certo punto, quando ha letteralmente perso il controllo.

Dinanzi all'ennesima provocazione, con cori che acclamavano il suo rivale storico argentino, l'attaccante lusitano ha portato la mano all'orecchio e, rivolgendosi ai supporters rivali, ha divaricato le gambe compiendo un plateale gesto osceno col braccio all'altezza dell'inguine.

Come detto, Cr7 non è nuovo a questo genere di reazioni: basta fare un salto indietro a due settimane fa per tornare al più recente episodio, quando portò la sciarpa dell'Al-Hilal lanciatagli dagli spalti dentro i pantaloncini simulando il gesto di pulirsi le parti intime.