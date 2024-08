Giocatore crolla in campo per un malore, ricoverato in terapia intensiva: calcio uruguaiano sotto choc

Ascolta ora 00:00 00:00

Il calcio uruguaiano decide di fermarsi a causa dello choc provocato dal malore che ha colpito il difensore del Nacional di Montevideo Juan Manuel Izquierdo durante i minuti finali del match di Copa Libertadores contro la squadra brasiliana del San Paolo.

I fatti si sono verificati nella serata di ieri, venerdì 23 agosto, nel corso della partita valida per gli ottavi di finale della massima competizione calcistica sudamericana per squadre di club che si stava disputando nello stadio Cícero Pompeu de Toledo di San Paolo, in Brasile. L'incontro è ormai in via di conclusione, coi padroni di casa in vantaggio per due reti a zero sul club di Montevideo per effetto delle reti messe a segno da Damiàn Bobadilla al 31esimo e da Jonathan Calleri al minuto 47, quando il difensore 27enne del Nacional crolla a terra all'altezza della linea di centrocampo dopo aver perso stabilità.

Compagni di squadra e avversari comprendono subito che si tratta di qualcosa di grave, e iniziano a sbracciarsi verso le panchine per richiamare l'attenzione dei medici a bordocampo così come quella del personale di soccorso di un'ambulanza posteggiata sotto la curva dello stadio. I calciatori circondano Izquierdo per fare scudo coi loro corpi durante i primi soccorsi, pur essendo particolarmente agitati e sotto choc per l'accaduto: Lucas Moura si getta a terra in ginocchio e inizia a pregare rivolgendo lo sguardo verso l'alto.

Sono attimi di grande tensione anche sugli spalti, e, dopo alcuni tentativi di rianimazione, il difensore viene immobilizzato e caricato a bordo di un'ambulanza, che lo trasporterà d'urgenza presso l'ospedale Albert Einstein. Poco dopo il Nacional ha rilasciato uin comunicato per dare un aggiornamento sulle condizioni del calciatore, che tuttora resta ricoverato nel reparto di Terapia intensiva e sotto sedazione. "Juan Izquierdo ha avuto un'aritmia cardiaca durante la partita contro il San Pablo" , spiega il club su X. "È curato nel CTI dell'ospedale Albert Einstein. Al momento è stabile e resta sotto osservazione. Continueremo ad aggiornarvi. Forza, Juan! ".

Stando ad alcune indiscrezioni filtrate dopo il ricovero, Izquierdo aveva ripreso i sensi durante l'uscita dal campo, per poi perderli nuovamente nel corso del trasporto in ospedale. C'è grande preoccupazione per le condizioni di salute del calciatore, tanto che la conferenza stampa post partità del tecnico Martín Lasarte è stata sospesa.

"Data la delicata situazione di salute del calciatore Juan Izquierdo, comunichiamo la nostra decisione di sospendere l'attività calcistica professionistica prevista per questo fine settimana"

Arriva lo stop anche del, fortemente colpito dall'avvenimento:, ha dichiarato infatti l'Associazione dei calciatori professionisti dell'Uruguay.