"Giuntoli juventino? Me ne sarei liberato prima". La stoccata di De Laurentiis

"Per un bambino come me che partiva da Prato in pullman e faceva 8 ore di viaggio per vedere la Juventus è motivo di grandissima soddisfazione e di emozione veramente incredibile. In questo momento penso mio papà che era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità fin da piccolo. Per questo da una parte lo ringrazio, pur con quel pizzico di malinconia che mi porterò sempre dietro" , firmato Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo del club di corso Galileo Ferraris.

Queste parole dell'ormai ex dirigente del Napoli ha spiazzato il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis che a bordo della nave MSC World Europa ha riservato una stoccata al suo ex direttore sportivo: "Giuntoli juventino? Non me l'aspettavo, mi ha colto proprio di sorpresa. L'avessi saputo prima, forse me ne sarei liberato prima...". La battuta di De Laurentiis è destinata a far discutere e riaccende l'eterna rivalità tra partenopei e bianconeri anche se il patron del Napoli visto il suo grande spirito non è nuovo a battute di questo genere.

Il punto sulla nuova stagione

Victor Osimhen sarà ancora al centro del progetto a meno uno o alcuni club europei arrivino con un'offerta davvrero irrinunciabile: "Osimhen? Resta se non arrivano offerte indecenti E se dovesse partire i nostri scout troveranno un altro giocatore forte Se il PSG tira fuori un duecentino... confido comunque che resti con noi", le sue parole riprese da Sportmediaset. E ancora sulla possibilità di rivincere ancora il tricolore: B"isognerà vedere come si sviluppa il mercato, i ritiri, cosa faranno anche le altre. Le variabili sono tante ed è superficiale dire oggi lotteremo per lo Scudetto come dissi l'altro anno. Sarebbe stupido non farlo, non essere competitivi in Europa, ma c'è sempre di mezzo un ma e perciò faccio l'appello ai tifosi di essere con me e io sarò sempre con loro ovunque".

A guidare il Napoli, però, non ci sarà più il condottiero toscano Luciano Spalletti, bensì il francese ex Roma e Marsiglia Rudi Garcia che ha le idee chiare e il pieno appoggio da parte della società: "Non torno mai sulle mie scelte. Per me oggi Rudi Garcia è al centro del villaggio e lo supporterò con la mia tenacia, le mie capacità e la mia disponibilità economica definita da un budget che va tutelato. E' lo specchio di una scelta felice. Tutte le volte che ci parlo mi convinto di aver scelto l'uomo giusto".