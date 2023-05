GP Imola, rimborso biglietto e opzione voucher per Monza: come e quando fare richiesta

Dal 30 maggio sarà possibile richiedere il rimborso del biglietti del GP di Imola annullato. L’Automobile Club d’Italia e TicketOne hanno fissato le procedure per rendere operativo il rimborso degli ingressi del Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, non disputato per la drammatica alluvione che ha colpito la Regione, in programma all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 19 al 21 maggio scorso.

Come noto non ci sarà spazio per uno spostamento in questo Mondiale 2023 per il GP di casa Ferrari, che verrà recuperato solo nel 2026, proprio alla fine della scadenza del contratto con Liberty Media.

Le due opzioni

Si aprono due strade per chi ha acquistato un biglietto del GP di Imola, previsto nel week end del 21 maggio e poi cancellato per la terribile alluvione che ha portato morte e devastazione in Emilia Romagna: richiedere il rimborso della cifra spesa oppure ricevere un voucher per assistere a un altro evento organizzato da ACI Sport. Tra questi, ecco l'aspetto interessante, c'è non solo il GP di Imola del 2024, ma pure il GP d'Italia 2023 a Monza, previsto per il 3 settembre. Resta comunque valida, per quanti lo vorranno, procedere con la richiesta del rimborso economico del biglietto, da eseguire sempre attraverso la piattaforma di erogazione di biglietti TicketOne.

Il comunicato Aci