"Ho vinto tutto". L'orgoglio di Berlusconi alla vigilia di Monza-Milan

La vigilia di Monza-Milan, uno degli anticipi della ventitreesima giornata del campionato di Serie A, fa riaffiorare dolcissimi ricordi a Silvio Berlusconi, che si può definire il grande "ex" di questa sfida calcistica. L'attuale proprietario del club brianzolo, infatti, è stato per ben 31 anni presidente della società rossonera, con la quale ha vinto tutti i trofei possibili. Il match in programma domani sera alle ore 18 allo stadio Brianteo è un'ottima occasione per il Cavaliere per tornare, con la memoria, al suo "vecchio amore". "Col Milan ho vinto tutto: provo ancora orgoglio per quello che abbiamo fatto", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

"Voglio bene a tanti del mio Milan. Il più grande? Baresi"

Silvio Berlusconi ha confermato tutto il suo affetto nei confronti dei vecchi grande ex giocatori che hanno militato nel suo Milan. "Voglio molto bene a Maldini: è figlio e padre di giocatori del Milan. Voglio bene a tanti del mio Milan. A Gullit, a Van Basten. Il più grande? Baresi: giocatore fantastico, uomo di un'onestà incredibile, amato e rispettato da tutti, anche dagli avversari", ha affermato. "Per tutta la mia vita ho fatto sogni che a tutti sembravano irrealizzabili. Quando ho preso il Milan volevo che il club diventasse la squadra più forte del mondo e ci sono riuscito". L'orgoglio è tanto per quello ha rappresentato il periodo dal 1986 al 2017. "Ho vinto tutto. Del '94 ho un ricordo forte. Ero a Roma per chiedere la fiducia al Governo e quindi non sono riuscito a vedere la finale di Atene. Ho chiamato Galliani a fine partita e mi ha detto che avevamo vinto 4-0. Comunque, inanellando tutto quello che abbiamo vinto, ancora un po’ di orgoglio lo sento dentro", ha precisato Berlusconi.

I tanti trofei conquistati da Berlusconi

Dopo averlo salvato dal fallimento acquistandolo nel febbraio 1986, Silvio Berlusconi – insieme ad Adriano Galliani – ha portato il Milan a successi così grandi e numerosi che mai prima di allora il club rossonero aveva conosciuto: in tutto saranno infatti 29 i trofei principali vinti in 31 anni da proprietario del club. La bacheca personale è così distribuita: 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe europee, 1 Mondiale per club. Ora è il momento del Monza, che il Cavaliere ha comprato quando militava in Serie C e che nel giro di quattro anni scarsi è approdato a una storica promozione in Serie A. L'attuale stagione della formazione brianzola è molto positiva per essere una neopromossa assoluta: merito anche dei due prestigiosi successi contro la Juventus e del pareggio allo scadere contro l'Inter. Domani sera, il primo grande scontro ufficiale del Monza in casa contro il Milan.