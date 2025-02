Hotel, parcheggi sotterranei e più di 70mila posti. Come sarà il nuovo San Siro

Ascolta ora 00:00 00:00

Oramai l'ipotesi di un nuovo stadio di Milano, che vedrà nuovamente lo svolgimento delle partite sia dell'Inter sia del Milan, sta diventando sempre più realtà. Le due società presenteranno tra pochissimi giorni il progetto per San Siro e le aree limitrofe al Comune di Milano. Un gruppo di lavoro da 50-60 persone - tra consulenti, ingegneri, progettisti, dirigenti dei club e dei loro fondi azionisti (Oaktree per l'Inter e RedBird per il Milan) - stanno operando sulla stesura dei documenti ufficiali. Il risultato conclusivo dovrebbe essere quello di un impianto sportivo da 71.500 posti, 55 mila metri quadrati di aree verdi, spazi commerciali e un hotel, 72 mila di parcheggi sotterranei; per un investimento che può sfiore il miliardo e mezzo di euro.

Le riunioni si susseguono quotidianamente per limare i dettagli come l'inclinazione delle tribune, l'acustica e la distanza fra i seggiolini. L'obiettivo di arrivare entro un paio di settimane a definire i documenti da presentare alle autorità cittadine fra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo, come da richiesta del sindaco Giuseppe Sala. Il nuovo stadio San Siro potrebbe sorgere nella zona in cui adesso si trovano i parcheggi del Meazza, con un orientamento perpendicolare rispetto all'attuale struttura. Una capienza di poco più di 70mila persone persone, di cui 13 mila dedicati alla cosiddetta "hospitality", ovvero le poltroncine più prestigiose dedicate alle aziende e forniti di cucina e altri servizi di intrattenimento.

Stando alle prime bozze del progetto, l'accesso allo stadio dovrebbe avvenire attraverso un "podio", una struttura coperta che attornierà l'impianto, sostituendo cancelli e tornelli. Per quanto riguarda il design della struttura non si esclude l'indizione di una gara, con l'incarico che potrebbe spettare a Populous. Del resto lo studio di architettura americano ha già realizzato l'impianto per il precedente progetto del 2021 ed è presente con un'organizzazione stabile in Italia: sta infatti lavorando ora al nuovo stadio del Como. Tenendo conto di tutte le procedure amministrative e possibili ricorsi al Tar, i lavori per il nuovo stadio di Inter e Milan potrebbero partire a inizio 2027 per poi concludersi nel 2030.

Solo a quel punto potrebbero partire i lavori di parziale demolizione del Meazza. Rimane in piedi l'idea di trasformare il "vecchio" San Siro in un museo-memoriale. Il progetto prevede la conservazione di una parte della Curva Sud, quella del Milan, e della tribuna alla sua destra così da creare una sorta di anfiteatro dove potrebbero sorgere altre attività. Nei pressi della parte dello stadio superstite potrebbero sorgere anche le nuove sedi dei due club, anche se la collocazione di questi edifici non è ancora stata decisa.

Il Milan conserva ancora il piano di riserva di(investimento di 40 milioni tra acquisto dei terreni, studi, documentazione e altre spese). Tuttavia la Regione Lombardia avrebbe suggerito al club rossonero di concentrare gli sforzi sull’impianto cittadino con 'Inter, accantonando il progetto fuori dal capoluogo lombardo.