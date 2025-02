Icardi torna a Milano ma resta fuori casa. Serrature cambiate da Wanda Nara: "Nessuno può entrare"

Ascolta ora 00:00 00:00

La battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi, condita da dispetti da ambo le parti, va avanti senza esclusione di colpi. L'ultimo episodio si è verificato di recente, quando l'attaccante del Galatasaray, attualmente fermo per recuperare dall'infortunio patito lo scorso 7 novembre durante il match contro il Tottenham, a seguito del quale è stato costretto a subire un intervento chirurgico, ha avuto necessità di tornare a Milano.

Icardi, che ha viaggiato insieme alla sua attuale compagna, la cantante e modella argentina China Suarez, non è riuscito a entrare nella casa che per anni ha condiviso con la sua ex moglie Wanda Nara, dato che quest'ultima ha adottato uno stratagemma per impedirglielo. La showgirl, che in patria si trova in un continuo tira e molla con il rapper L-Gante, si è infatti preoccupata, dopo l'ultima visita nell'appartamento di lusso milanese, di far sostituire la serratura alla porta d'ingresso, in modo tale che l'ex marito non potesse più accedervi.

A raccontare i dettagli dell'ennesimo sgambetto è il giornalista Lucas Bertero, che ha spiegato quanto accaduto nel corso di una puntata del programma televisivo argentino Mañanísima. "Mauro Icardi e China Suarez sono stati in hotel a Milano" , ha raccontato ai telespettatori Bertero, come riferito da Il Corriere dello Sport, "Wanda Nara ha cambiato tutte le serrature delle proprietà italiane e ha detto 'Nessun altro può entrare in queste case'" . "In quelle case Wanda ha gli armadi pieni di borse" , ha precisato il giornalista, citando la prestigiosa collezione delle showgirl argentina.

Icardi e China Rodriguez sono stati "costretti" a decidere di soggiornare in un hotel di lusso di Milano, ma di certo non si tratta del primo né dell'unico sgarbo dalle due parti impegnate in una battaglia legale molto complessa, dal momento che sono coinvolti anche dei bambini.