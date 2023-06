Siviglia-Roma, insulti all'arbitro: la Uefa apre un'inchiesta su Mourinho

Josè Mourinho finisce sotto inchiesta per gli insulti all'arbitro inglese Anthony Taylor, al termine della finale di Europa League, Siviglia-Roma. La Uefa, infatti, ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del tecnico giallorosso, "per insulti e linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara" nel parcheggio dello stadio "Puskas Arena" di Budapest.

Sul club giallorosso è stata anche aperta un'inchiesta per "condotta scorretta della squadra" e dovrà rispondere di "lanci di oggetti, accensione di fuochi di artificio, atti di danneggiamento" da parte della sua tifoseria. La Commissione etica e disciplinare della Uefa "deciderà in merito a tempo debito". Procedimenti disciplinari aperti anche nei confronti del Siviglia. La società andalusa dovrà rispondere di "condotta impropria della squadra" e, in merito al comportamento della sua tifoseria alla Puskas Arena, di "invasione del terreno di gioco, lancio di oggetti e accensione di fuochi d'artificio".

Al momento, invece, non ci sono notizie su eventuali indagini relative all'aggressione, verbale e non solo, da parte dei tifosi romanisti nei confronti dello stesso arbitro Taylor all'aeroporto della capitale ungherese il giorno dopo la partita.

Il discutibile arbitraggio di Anthony Taylor è finito nell'occhio della critica, ed è stato molto contestato sia in campo che dopo la partita dai giallorossi. Di sicuro la direzione di gara della finale ha destato molti dubbi perché tante scelte del fischietto inglese non sono state molto lineari e hanno lasciato a desiderare in tanti frangenti. A partire dalla gestione dei cartellini (manca il rosso a Lamela) fino ad un rigore solare non chiamato a favore della Roma e nemmeno rivisto al VAR. Il tocco di mano di Fernando era evidente fin da subito e una review non avrebbe che portato alla concessione del penalty a poco più di dieci minuti dalla fine dei 90 minuti.

Nel post-gara Mourinho ha avuto un faccia a faccia con Taylor nel parcheggio dei bus nella pancia della Puskas Arena, urlandogli il suo disappunto con le parole "Sei una f*****a disgrazia" , come documentato dalle telecamere di SportItalia, mentre il designatore UEFA Roberto Rosetti cercava di calmarlo.