Inter, le alternative a Lautaro e Thuram vengono da Serie A e Premier

L'Inter valuta Bonny e Højlund per l’attacco

L’Inter è al lavoro su due profili giovani per rinforzare il reparto offensivo. Da un lato Bonny del Parma – una stagione convincente con i ducali – dall’altro il nome più pesante di Rasmus Højlund, attualmente al Manchester United. Il danese, pagato 72 milioni di sterline nel 2023, non ha ancora convinto in Premier League, ma il suo passato in Serie A con l’Atalanta (9 reti in 32 presenze) lo rende un profilo appetibile. L’Inter valuta attentamente entrambe le piste per fornire ricambi di spessore a Lautaro e Thuram.

Il Milan ha individuato Svilar come possibile erede di Maignan

Il Chelsea punta con decisione su Mike Maignan e ha presentato un’offerta da circa 13 – 15 milioni di sterline, vista la scadenza a breve del suo contratto e la necessità di inserirlo in rosa per il Mondiale per Club. In casa Milan si lavora già al successore: il nome caldo è quello di Mile Svilar, il portiere della Roma che sta vivendo un’annata superlativa e che – pur essendo sotto contratto fino al 2027 a un ingaggio di 1 milione – ha chiesto un adeguamento oneroso dopo essere diventato uno dei pilastri della squadra. La pista si fa interessante, ma bisognerà monitorare se il Milan riuscirà a soddisfare la Roma e il giocatore sulle richieste economiche.

Napoli e Al-Hilal: affare Osimhen ormai vicino

Dopo il prestito record al Galatasaray con 37 gol in 41 partite, Victor Osimhen pare pronto a lasciare definitivamente il Napoli. Il club saudita dell'Al‑Hilal ha offerto circa 70 milioni per il cartellino, arrivando a lambire la clausola da 75 milioni chiesti da De Laurentiis, e garantendo al nigeriano un superstipendio da 30–35 milioni netti a stagione fino al 2029. L’intesa con il giocatore è già definita, resta soltanto da ricevere l’ok del Napoli: l'ufficialità è attesa a breve. Poi il club partenopeo punta a reinvestire i fondi per colmare il vuoto in attacco.

Federico Chiesa vuole tornare in Italia

Dopo un’esperienza al Liverpool con pochi spazi e continui acciacchi fisici, Federico Chiesa desidera tornare in Serie A. Il suo trasferimento al Liverpool è andato molto peggio di quanto pensasse e in Italia cresce l’interesse di diverse squadre, pronte a sfruttare l’occasione per rigenerare un talento del suo calibro: tra i club italiani più attivi si segnalano Milan, Inter, Napoli e Roma, tutte interessate al suo profilo offensivo e alla sua versatilità.

La Juventus piomba su Giovanni Leoni del Parma

I bianconeri, nella loro strategia di difesa “Made in Italy”, avrebbero messo gli occhi su Giovanni Leoni, 18enne centrale del Parma. La Signora – così come Milan, Inter e Napoli – starebbe valutando un’offerta importante (intorno ai 15 milioni) per garantirsi il difensore protagonista del percorso-salvezza del Parma.

Cresciuto tra Cittadella, Padova, Sampdoria e poi esploso nel Parma, Leoni incarna quel mix di talento e potenziale che la Juve vuole inserire nel proprio progetto. Un’asta tra i club italiani potrebbe spingere il prezzo verso l’alto.