Inter-Atalanta, così in campo stasera: come arrivano le due squadre alla sfida di Coppa Italia

È tutto pronto per Inter-Atalanta, sfida dei quarti di finale di Coppa Italia in programma questa sera allo stadio Giuseppe Meazza, alle ore 21.00.

In palio c'è molto di più di una semifinale di coppa, soprattutto per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria sofferta a Cremona. Alla ricerca della continuità mai trovata nel corso della stagione e con la rincorsa alla capolista Napoli ormai un miraggio, i nerazzurri di Milano vedono nella Coppa Italia, un obbiettivo importante per dare un senso ulteriore ad una stagione, troppo altalenante per essere ritenuta positiva. In un periodo non facile e ricco di impegno, l'uomo a cui aggrapparsi sembra proprio il "nuovo capitano" Lautaro Martinez. Stasera però, il pericolo più grande di stasera però si chiama Atalanta. I bergamaschi dopo la semina dei primi messi di campionato stanno raccogliendo i frutti del lavoro di Gian Piero Gasperini. Ritrovati i vecchi ingranaggi la Dea vive un grandissimo momento e arriva a San Siro con grande fiducia. La partita secca rende ancora più difficile da prevedere l'esito: sarà un match da dentro o fuori per entrambe le squadre.

Il caso Skriniar

A poche ore dalla fine del mercato di gennaio, la posizione di Milan Skriniar è ancora in bilico. Un de ja vu rispetto a quanto visto nel mercato estivo quando il calciatore fu vicinissimo al Paris Saint-Germain fino al gong della fine del mercato. Stavolta però si tratta soltanto di attendere. Adesso o a giugno Skriniar sarà un giocatore del Psg. In questi giorni si sono rincorsi tante indiscrezioni: dalla firma annunciata alla stampa slovacca poi smentita alla confessione fatta ad un compagno di squadra e poi resa nota a tutto il gruppo prima della partita di Cremona. In una situazione del genere difficile dare colpe al giocatore, quando era stata la stessa Inter a metterlo sul mercato. Ora da professionista sceglie un progetto in linea con le sue ambizioni. Allora stesso tempo difficile incolpare la dirigenza (Marotta e Ausilio) che spiazzati dallo scippo di Bremer da parte della Juve, ha provato a resistere fino alla fine agli assalti del PSG per salvaguardare la competitività della rosa.

Semmai qualche domanda andrebbe fatta alla a Steven Zhang, su quanto una politica di questo tipo (gestione rinnovi e campagne acquisti) possa davvero tenere l'Inter in alto. La curiosità riguarda adesso la reazione del pubblico di San Siro. Nell'ultimo periodo dopo gli striscioni che invitavano Skriniar a rimanere, la Curva Nord aveva predicato prudenza, in attesa che si delineasse la situazione. La sfida con l'Empoli ha rappresentato uno spartiacque innegabile. Le parole di rottura dell'agente, l'espulsione e la sconfitta (ricordiamo che dopo l'espulsione il difensore fu addirittura applaudito) Ora che il dado è tratto, anche se il calciatore non sarà convocato, si attende una presa posizione del tifo interista. Fischi o indifferenza in fondo non cambierebbero la situazione. La delusione resta enorme per l'addio di un calciatore, che tutto il popolo nerazzurro ha amato profondamente.

Le probabili formazioni

Ancora senza gli infortunati Brozovic e Handanovic, Inzaghi fa rifiatare Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan e Dzeko: tutti in panchina con Lukaku. Escluso Skriniar, al centro della trattativa di mercato col Psg. Così come dall'altra parte Demiral, a sua volta nel mirino dell'Inter. Gasperini deve fare a meno di Palomino e Zappacosta. Hojlund e Boga partono in vantaggio nei ballottaggi con Zapata e Pasalic.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Correa. All. Inzaghi



ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. All. Gasperini

Dove vederla in tv

Inter-Atalanta (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity) è il primo quarto di finale in Coppa Italia. Si tratta di una gara secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.