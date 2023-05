Inter-Fiorentina, finale di Coppa Italia: chi giocherà e dove vederla in tv

Il pensiero dei tifosi va più lontano, al sogno vero, alle finali europee contro Manchester City e West Ham, ma il calendario offre già un’occasione per portarsi a casa un trofeo importante. Se il campionato non offre grandi soddisfazioni, all’Olimpico mercoledì sera Inter e Fiorentina si sfideranno per portare a casa la Coppa Italia. Gli scontri tra le squadre di Inzaghi ed Italiano sono raramente banali, come all’andata, quando l’Inter scippò i tre punti alla viola con un rocambolesco 4-3. Vediamo quindi le scelte dei due allenatori, le chiavi tattiche e come seguire la finale in diretta.

Come giocherà l'Inter

Nonostante i mugugni dopo i passi falsi in campionato siano parecchi, Inzaghi si è detto convinto di continuare ancora con la Beneamata. Nella conferenza stampa della vigilia ha poi scherzato sulla sua reputazione di allenatore da finali: “Spero che questa fama possa continuare, ci restano due finali da disputare nelle ultime quattro partite. Spero la tradizione continui ma devo solo ringraziare i ragazzi, ho trovato un gruppo che quest'anno ne ha passate tante, anche meno felici e basta ripensare a due mesi fa”.

La Coppa Italia non ha il fascino della coppa dalle grandi orecchie ma l’Inter non è certo disposta a lasciarsela scappare. A meno di sorprese dell’ultimo minuto, Inzaghi dovrebbe quindi schierare la formazione tipo, con l’unica modifica dovuta alla solita staffetta in porta, dove dovrebbe scendere in campo Handanovic. Difesa quindi con il solito, affidabile trio composto da Darmian, Acerbi e Bastoni, Dumfries e Dimarco sulle fasce a spingere. Sulla mediana, invece, un buon mix tra fantasia e concretezza con Barella, Brozovic e Calhanoglu. Niente LuLa in attacco: spazio al roccioso Dzeko ed a Lautaro Martinez, che ha una gran voglia di festeggiare.

Come giocherà la Fiorentina

Visto che all’ombra del Duomo le finali europee si vedono più raramente che ogni morte di Papa, la stagione della Viola sarebbe già da festeggiare. Chiaro, però, che quando si hanno da giocare due finali nel giro di pochi giorni, l’appetito venga mangiando. Se la tifoseria sogna l’impresa contro il West Ham, Italiano non sottovaluta l’impegno con l’Inter. Per riuscire a metter sotto la finalista di Champions bisognerà fare la partita della vita: “Ci vuole una prova superlativa come Basilea, solo così possiamo farcela. Voglio quegli occhi lì, convinti di farcela, e a fine partita vedremo. Abbiamo un ostacolo durissimo, la finalista di Champions, ma arriviamo sereni per metterli in difficoltà. Sono fortissimi ma siamo arrivati fin qua e proveremo a dare filo da torcere”.



Mettersi a fare turnover per una finale sarebbe davvero inaudito quindi, a parte ripensamenti dell’ultimo minuto, il tecnico viola non dovrebbe allontanarsi molto dal suo tipico 4-3-3. In porta il solido Terracciano, che sta vivendo forse la sua migliore stagione in carriera. A proteggerlo una solida linea difensiva composta da Dodô, Milenkovic, Quarta e Biraghi. Visto che l’infermeria è meno piena rispetto a qualche mese fa, a centrocampo spazio per Bonaventura, Amrabat e Castrovilli. Non è certo, invece, se per l’attacco si vedrà davvero il tridente. Voci dallo spogliatoio parlano di una Fiorentina a trazione anteriore con il talismano Cabral a capitalizzare le occasioni create da Ikoné e Nico Gonzalez, ma bisognerà attendere il pre-partita per capire se la Viola giocherà davvero così.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Massimiliano Irrati (sez. di Pistoia)

Dove vederla in tv

Come tutte le partite della Coppa Italia del triennio 2021-2024, anche la finalissima che prenderà il via allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle 21 di mercoledì 24 maggio sarà disponibile in chiaro ed in esclusiva su Canale 5. Vista l’importanza della gara, spazio alla coppia di telecronisti top di Mediaset, con Massimo Callegari aiutato al commento tecnico da Roberto Cravero. Sport Mediaset ha inviato nella capitale una squadra nutrita per fornire notizie da dentro e fuori lo stadio, con Francesca Benvenuti, Angiolo Radice, Marco Barzaghi e Daniele Miceli.

Ricco post-partita come al solito, sempre su Canale 5, con Monica Bertini alla conduzione, Christian Panucci, Massimo Mauro e Mino Taveri al commento e l’ex arbitro Graziano Cesari per risolvere eventuali casi da moviola. Se, invece, non siete in casa, nessun problema. La diretta streaming sarà disponibile sia sul sito ufficiale di Sport Mediaset che sull’app di Mediaset Infinity. Buona finale!