Inter-Milan, dove vederla in tv e quali sono le formazioni

Dopo la sosta delle nazionali, il campionato di Serie A riprende come mani avrebbe potuto: ovvero con l'attesissimo derby di Milano tra Inter e Milan, big match della quarta giornata. La super-sfida tra le squadre in testa alla classifica a punteggio pieno dopo 180 minuti disputati andrà in scena oggi, sabato 16 settembre, alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Seppur siamo solo all'inizio della stagione, questa stracittadina potrebbe rappresentare un primo importante spartiacque del torneo. Per chi non avrà la fortuna di assistere al match direttamente sugli spalti, la trasmissione televisiva è fissata dalle ore 17.30 in diretta in esclusiva su DAZN.

Le scelte dell'Inter per il Derby

Non è però convinto Simone Inzaghi, allenatore di quell'Inter che si è imposta negli ultimi quattro derby - tra Supercoppa, campionato e Champions Leauge - tutti giocati nell'anno solare 2023. Il detentore della Coppa Italia parla infatti di un Milan che lo ha " molto impressionato, così come abbiamo impressionato anche noi - afferma -. La partita è importante ma non ancora decisiva. Loro, come noi, hanno cambiato alcuni giocatori e hanno rinnovato la rosa e hanno mantenuto una certa identità ". Inzaghi avrà di fatto tutta la rosa a disposizione e si affiderà nuovamente al 3-5-2 con Sommer in porta e gli ex milanisti Acerbi (favorito su De Vrij) e Darmian a comporre la linea difensiva a tre assieme a Bastoni. Ci sarà un ex rossonero anche a centrocampo: Calhanoglu presidierà la mediana con Barella e Mhkitaryan, mentre Dumfries e Dimarco si occuperanno delle corsie laterali. Davanti, infine, ci sarà il tandem d'attacco formato da Thuram e Lautaro Martinez.

Milan di Pioli in emergenza