Inter-PSG, Sinner, Formula 1: tutto lo sport più atteso nel weekend

La Serie A ha chiuso i battenti ma lo sport non va ancora in vacanza per la gioia di tifosi e appassionati. E chi non ha organizzato viaggi o gite fuori porta può stare tranquillo: il weekend che sta per venire si presenta ricco di appuntamenti da seguire. Ma andiamo con ordine e partiamo dal calcio. Ogni attenzione sarà rivolta a sabato 31 maggio quando sarò in programma la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. L'attesa è già spasmodica con i nerazzurri, pronti all'assalto del trofeo dalle grandi orecchie. Domenica 1 giugno invece si conoscerà l'ultima squadra promossa in Serie A, con Spezia e Cremonese, che si daranno battaglia negli ultimi 90 minuti da gustarsi tutti d'un fiato.

Occhi puntati anche su Parigi e sul Roland Garros, Jannik Sinner sfida al terzo turzo il ceco Jiri Lehecka. In campo anche il sorprendente Flavio Cobolli, che proverà un'altra impresa contro il tedesco Zverev. Giocano anche i doppisti Bolelli e Vavassori contro la coppia Balaji-Reyas Varela. Si rivedranno domenica invece Lorenzo Musetti, che attende il vincente del match tra Rune e Halys e la regina di Roma Jasmine Paoline, che continua la sua corsa nel singolo e nel doppio insieme a Sara Errani. Da seguire inoltre le ultime due tappe del Giro d'Italia. Sabato 31 maggio la carovana rosa affronterà i 205 km da Verrès a Sestrière. Poi la passerella per velocisti Roma-Roma di 103 km. Ma non finisce qui. L'appuntamento con la Formula 1 e il Gran Premio di Spagna. Ecco tutte le indicazioni con gli orari per non perdersi neanche un minuto di questo weekend di sport.

Calcio

Sabato 31 maggio

Paris Saint-Germain-Inter ore 21.00

Sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi. Sarà possibile vedere la partita in tv in diretta e in chiaro su TV8. Studio prepartita già dalle ore 19.30, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis, con il commento irriverente di Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band e la partecipazione di Max Giusti, nei panni di Pierluigi Pardo. Ricco post-partita con premiazione, interviste, commenti e approfondimenti.

Domenica 1 giugno

Spezia-Cremonese ore 20.30

Sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Tennis

Sabato 31 maggio

Sinner vs Lehecka ore 11.00

Cobolli vs Zverev ore 12.10

Bolelli-Vavassori vs Balay-Reyes Varela

Il grande tennis del Roland Garros si potrà seguire solamente su Eurosport, e ciò significa che servirà un abbonamento per vedere la sfida. Diretta TV che sarà fruibile agli abbonati di Sky (che possono vedere il canale sul numero 210 o 211), ma anche dagli abbonati di DAZN e da quelli di Discovery+. Streaming, sempre per abbonati, con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery.

Giro d'Italia

Sabato 31 maggio

20ª tappa: Verrès - Sestrière (Vialattea) 205 km

21ª tappa: Roma - Roma 143 km

Il Giro d'Italia come sempre è visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Formula 1

Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 verrà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile vedere qualifiche e gara in differita.

Sabato 31 maggio

Prove libere 3 (Sky Sport F1) ore 12.30

Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) ore 16.00

Differita Qualifiche (TV8) ore 18.30

Domenica 1 giugno

Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) ore 15.00

Differita Gara F1 (TV8 e tv8.it) ore 18.00