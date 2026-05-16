Inter, tutto pronto per la festa-parata per celebrare lo scudetto... e la coppa

La festa scudetto dell'Inter andrà in scena prima e dopo la gara di domani a San Siro contro il Verona. Il club fresco vincitore anche della coppa Italia ha svelato i dettagli. Prima della partita, andrà in scena uno show condotto da Daniele Battaglia e Elenoire Casalegno, con 21 tifosi nerazzurri dal mondo della musica, dello sport e dell'intrattenimento. A seguire, appena prima del calcio d'inizio, una coreografia a tutto stadio accoglierà i calciatori nerazzurri sul terreno di gioco alle ore 15.00. Al termine della gara, la squadra alzerà al cielo

la Coppa dello Scudetto davanti ai 70mila di San Siro, dando il via alla celebrazione ufficiale. La festa continuerà poi fuori dallo stadio, con la parata dell'autobus scoperto.