Interventi di botox e filler per 50mila euro non pagati: chirurgo fa causa a Cristiano Ronaldo

Il chirurgo Roshan Ravindran ha citato in giudizio la stella dell'Al-Nassr Cristiano Ronaldo a causa di alcune presunte fatture non pagate a seguito di interventi di natura estetica effettuati dal professionista negli anni del suo ritorno al Manchester United.

Stando a quanto riferito dal tabloid inglese Sun, Cr7 avrebbe accumulato un debito complessivo di 40mila sterline, corrispondenti grossomodo a 48mila euro, per una serie di trattamenti tra cui "botox e filler, cura della pelle e lifting delle sopracciglia" . Come detto il riferimento cronologico degli interventi effettuati dall'ex cardiologo è quello compreso tra l'agosto del 2021 e il novembre del 2022, periodo della seconda esperienza del 5 volte pallone d'oro tra le file dei Red Devils.

Quello che per il momento non è chiaro è se le parcelle del chirurgo, noto a Manchester semplicemente come "dottor Rosh" riguardino esclusivamente l'ex stella del Real Madrid o anche dei trattamenti effettuati da Georgina Rodriguez, visto che la soffiata del Sun riferisce di una serie di servizi "offerti a Ronaldo, a membri della sua famiglie e del suo entourage" nella clinica del Cheshire dove opera da qualche anno.

Nel momento in cui la vicenda è diventata di dominio pubblico, e non poteva essere altrimenti vista la grande fama del protagonista, le attenzioni dell'opinione pubblica si sono focalizzate proprio sul dottor Rush nel tentativo di ottenere un commento e avere qualche precisazione in più. Contattato dal tabloid inglese, il chirurgo estetico, che oltre alla sua clinica privata nel Cheshire, contea nella zona nordoccidentale dell'Inghilterra, gestisce anche le filiali KLNIK di Manchester e Londra, ha così replicato: "C'è una questione legale in corso e, come professionista, non parlo dei miei pazienti".

Il Sun è riuscito tuttavia a contattare una fonte vicina allo stimato professionista, che per ovvie ragioni ha preferito restare anonima. "Il dottor Rosh è molto rispettato nell'ambiente e ha tra i suoi clienti, senza mai parlare di loro, politici di spicco, reali, star dello sport e icone di Hollywood" .

"Quando si tratta di procedure come botox e filler, il dottor Rosh è innegabilmente la scelta numero uno"

"infatti, la sua clientela apprezza anche la discrezione assoluta oltre ai trattamenti di prima categoria"

E proprio il suo riserbo sarebbe uno dei punti di forza più apprezzati dai vip che si rivolgono a lui:, prosegue la fonte del tabloid inglese,. Per questo è probabile che anche il professionista non sia particolarmente contento del fatto che la notizia del presunto debito maturato da Cr7 si sia diffusa a macchia d'olio sulla stampa e sui social media.