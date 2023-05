"Inutile correre contro il tempo": il criptico messaggio di Leao

Ancora tre giorni e una manciata di ore alla gara di ritorno dell'Euroderby Inter-Milan (martedì 16 maggio) con i rossoneri che restano con il fiato sospeso circa le condizioni fisiche di Rafael Leao: come sta? Gioca o non gioca? A che punto è il recupero dall'elongazione all'adduttore che gli ha fatto saltare la gara d'andata di mercoledì scorso? Se Pioli si è dichiarato ottimista affermando a Milan Tv che " L eao con l'Inter dovrebbe esserci ", a gettare più ombre che luci è lo stesso calciatore con un post criptico sul suo profilo Instagram.

"Mai correre..."

L'immagine della foto a corredo del suo post vede inequivocabilmente un Leao pensieroso. " Ogni cosa a suo tempo, mai correre contro il tempo " è la traduzione del messaggio originale scritto in portoghese con accanto l'emoji di un orologio. Cosa potrà significare? Inevitabilmente, il primo pensiero di questa frase rimanda alle sue condizioni fisiche: se è ovvio che sarà assente per la gara contro lo Spezia, in questi giorni ha sempre svolto un allenamento personalizzato sotto gli occhi dei preparatori del Milan. Se nelle parole di mister Pioli e nelle modalità di recupero filtrava un cauto ottimismo, il messaggio del numero 17 portoghese sembra quasi un passo indietro rispetto all'eventuale presenza contro l'Inter. Sarà davvero così? A questo punto, ogni giorno ma praticamente ogni ora che passa saranno decisivi così come l'ultimo provino che quasi certamente sosterrà a poche ore dall'incontro di Champions dove verranno definitivamente fugati tutti i dubbi.

Il rinnovo di Leao

L'unica cosa positiva, in questo momento, è legata al rinnovo contrattuale dell'asso portoghese. " Il rinnovo di Leao? Non è nelle mie mani, se ne occupano Furlani e Maldini: ma siccome li vedo sorridenti, sono ottimista anch'io", ha affermato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenuto all'evento organizzato dal Foglio a San Siro. I rossoneri, però, hanno un'altra gatta da pelare importante tanto quanto, se non di più, del ritorno di Champions contro l'Inter: la trasferta di La Spezia che può segnare in maniera quasi decisiva la classifica finale con un posto da conquistare, assolutamente, tra le prime quattro del campionato di Serie A.

Pioli e i suoi non arrivano alla gara con la testa sgombra da nubi viste le numerose assenze contro una formazione affamata di punti salvezza: nella gara d'andata il Milan vinse per il rotto della cuffia grazie alla rete di Giroud all'89', adesso a complicare i piani ci sono le assenze di Bennacer, Krunic e Thiaw (squalificato) oltre alla cronica mancanza di Ibrahimovic.