Inzaghi sceglie Dzeko, Pioli ritrova Leao: le probabili formazioni di Inter-Milan

L'attesa è finita, martedì 16 maggio alle ore 21.00, Milano torna capitale del calcio europeo, con il ritorno della semifinale di Champions, tra Inter e Milan.

I nerazzurri partono con il vantaggio dello 0-2 dell'andata, grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan ma sono assolutamente consapevoli che gestire il risultato sarebbe un gravissimo errore mentre i rossoneri, recuperato Leao, proveranno a gettare il cuore oltre l'ostacolo per provare un'impresa difficile ma non impossibile.

L'Inter ha battuto il Milan tre volte in questa stagione, in competizioni diverse (Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League). Dopo aver battuto i cugini nel primo incontro di questa stagione a settembre, il Milan invece ha perso le ultime tre partite contro i rivali, tutte senza segnare. Ma di sicuro, ogni derby fa storia a sé, dunque i 90 minuti (almeno) che sono ancora da giocare possono ristabilire un equilibrio.

Nella storia della Champions League, solo una squadra ha vinto l’andata della semifinale con due o più gol di scarto e poi non è riuscita a passare il turno: il Barcellona non è riuscito a passare contro il Liverpool nel 2018/19, vincendo la prima partita 3-0, ma perdendo il ritorno 4-0 ad Anfield. In quella partita Divock Origi, ora al Milan, realizzò due gol in quella sfida, tra cui il quarto.

Fatto sta che di sicuro una milanese conquisterà la finale di Istanbul, dove troverà la vincente tra Manchester City e Real Madrid. Un traguardo impensabile ad inizio stagione, per chiunque delle due passerà il turno.

Il momento delle squadre

L'Inter sta volando sulle ali dell'entusiasmo, in Italia e in Europa. Grazie all'ultima vittoria in casa con il Sassuolo, la quinta consecutiva in campionato, i nerazzurri hanno quasi blindato la qualificazione Champions. Il pensiero si sposta a questo punto sulla Champions, con la finale di Istanbul da conquistare, mai così vicina visto il risultato dell'andata. Ma soprattutto la squadra di Inzaghi arriva al momento clou della stagione nel miglior momento di forma possibile. Senza dimenticare la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, un altro titolo da conquistare per Lautaro e compagni, in questo finale di stagione, ricco di emozioni per i tifosi interisti.

Sull'altra sponda del Naviglio l'umore è decisamente opposto. La sconfitta contro lo Spezia ha messo in bilico la corsa per un posto Champions. Con tre giornate da giocare e soli due punti di vantaggio sulla Roma, con ogni probabilità si assisterà ad una volata con i giallorossi fino all'ultima giornata. Sempre che venga confermata la penalizzazione alla Juventus, senza di quella ovviamente il quinto posto non basterebbe. Prima del campionato però c'è il ritorno della semifinale da onorare. Servirà un Milan totalmente diverso da quello visto all'andata per ribaltare lo 0-2 dell'andata ma di sicuro il Diavolo ha ampiamente dimostrato, in questi anni, di poter realizzare la grande impresa.

Le ultime dai campi

In casa nerazzurra Inzaghi sembra intenzionato a confermare gli stessi undici dell'andata. In attacco rientra Edin Dzeko, Preservato con il Sassuolo per arrivare tirato a lucido alla partita più importante dell'anno. Sarà ancora il bosniaco ad affiancare Lautaro Martinez in attacco, con Lukaku pronto ad entrare dalla panchina nella ripresa. Pochissimi dubbi anche negli altri reparti: in regia Calhanoglu rileva Brozovic a comporre la linea a tre con Barella e Mkhitaryan, mentre sulla corsia di destra agirà Dumfries con Darmian arretrato a braccetto di destra della difesa a tre. Acerbi e Bastoni completano la difesa mentre Dimarco agirà sull'out di sinistra. Tra i pali André Onana.

Team news and predicted line-ups ahead of the semi-final deciders #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 15, 2023

Tra i rossoneri, il ritorno del grande assente Rafael Leao rappresenta certamente la notizia più positiva. Il portoghese ha lavorato in gruppo già nell'ultima seduta di domenica e scenderà con ogni probabilità in campo da titolare: novità definitive in merito arriveranno dopo l'allenamento del pomeriggio di oggi. Salvo sorprese, dovrebbe partire titolare a sinistra con Saelemaekers largo a destra e Brahim Diaz nel ruolo di trequartista centrale. Recuperato anche Krunic, che riprenderà posto in mediana insieme. In difesa Thiaw favorito su Kjaer, poco convincente nelle ultime uscite, in coppia con Tomori. I terzini sono capitan Calabria e Theo Hernandez.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2) - Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. A disposizione: Handanovic, Cordaz, D'Ambrosio, De Vrij, Bellanova, Gosens, Zanotti, Asllani, Gagliardini, Brozovic, Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Kjaer, Kalulu, Gabbia, Florenzi, Ballo Touré, Pobega, Messias, De Ketelaere, Rebic, Origi. Allenatore: Stefano Pioli

Arbitro: Clement Turpin (Francia)

Dove vedere la partita

La sfida sarà visibile in diretta in chiaro e gratis, su Canale 5: il Derby rientra tra le partite trasmesse gratuitamente da Mediaset il martedì.

In alternativa sarà possibile seguire Inter-Milan sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport Uno (251), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), con ampio prepartita e postpartita. Sono Riccardo Trevisani e Massimo Paganin i telecronisti che racconteranno la partita su Mediaset: su Sky, invece, il derby verrà raccontato dalla coppia Andrea Marinozzi-Luca Marchegiani.

Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi per commentare il match con gli ospiti in studio e analizzare con Graziano Cesari tutti i casi da moviola. Sarà possibile seguire l'euroderby in diretta streaming su Mediaset Infinity, accedendo al sito o scaricando l'app, o sul sito di Sport Mediaset, cliccando e selezionando l'evento.

In alternativa, basterà scaricare l'app di Sky dedicata per gli abbonati: Sky GO. Una volta eseguito l'accesso con i propri dati utenti Sky, se in possesso del pacchetto dedicato bisognerà selezionare l'evento. Anche NOW trasmetterà la partita in diretta streaming: se in possesso del pacchettp "Calcio" basterà, una volta eseguito l'accesso, selezionare il match.