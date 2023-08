Italia agli ottavi per i Mondiali di calcio: tutte le ipotesi per qualificarsi

Ascolta ora: "Italia agli ottavi per i Mondiali di calcio: tutte le ipotesi per qualificarsi"

I Mondiali entrano nella fase decisiva e l'Italia adesso non può più sbagliare. Dopo la manita subita contro la Svezia le Azzurre di Milena Bertolini torneranno in campo mercoledì 2 agosto alle 9 (ora italiana) per l'ultima partita del girone G dei Mondiali di calcio femminili contro il Sudafrica.

Girelli e compagne, che al momento occupano il secondo posto nel girone, sono ancora in lizza per conquistare gli ottavi di finale: se vincono sono certe del passaggio del turno, mentre se pareggiano servirà guardare il risultato dell'altra sfida tra la Svezia (già qualificata) e l'Argentina. In caso di vittoria delle svedesi (o di pareggio) saranno le azzurre ad andare alla fase a eliminazione diretta. Ma se le argentine, a sorpresa, dovessero battere le più quotate scandinave a quel punto alle Azzurre non basterebbe il pari. Le due squadre si ritroverebbero quindi entrambe a 4 punti, ma a premiare le sudamericane sarebbe la differenza reti (che vede l'Italia a -4 e l'Argentina a -1).

La classifica del Gruppo G

Svezia 6 (7 GF; 1 GS) (già qualificata)

ITALIA 3 (1 GF; 5 GS)

Sudafrica 1 (3 GF; 4 GS)

Argentina 1 (2 GF; 3 GS)

Le prossime partite (mercoledì 2 agosto alle 9)

Sudafrica-ITALIA

Argentina-Svezia '

La qualificazione agli ottavi si deciderà mercoledì, dove le #Azzurre dovranno battere il Sudafrica per avere la certezza del passaggio del turno#FIFAWWC #Nazionale #LeAzzurreSiamoNoi pic.twitter.com/jcVwgLRy6C — Nazionale Femminile di Calcio (@AzzurreFIGC) July 29, 2023

L'Italia si qualifica agli ottavi se...

vince contro il Sudafrica

pareggia contro il Sudafrica e l'Argentina non batte la Svezia

L'Italia viene eliminata se...

perde contro il Sudafrica

pareggia contro il Sudafrica e l'Argentina batte la Svezia

L'Italia può qualificarsi come prima?

La matematica non impedirebbe all'Italia di sognare il primo posto nel Gruppo G. Tuttavia, perché le azzurre superino la Svezia nella differenza reti dovrebbe accadere un autentico miracolo. Al momento le scandinave sono a +6, Girelli e compagne a -4. Le ragazze di Milena Bertolini dovrebbero quindi vincere contro il Sudafrica con tanti gol di scarto, e allo stesso tempo, l'Argentina dovrebbe fare lo stesso contro la Svezia. Italia e Argentina, insieme, dovrebbero produrre un +11 di differenza reti. Praticamente mpossibile.

Chi affronterebbe l'Italia agli ottavi

In caso di qualificazione da seconda classificata l'Italia affronterà la vincitrice del girone E, ossia l'Olanda, a sorpresa vincitrice sugli Stati Uniti, che a loro volta con ogni probabilità incroceranno la Svezia in un ottavo di finale dallo spettacolo assicurato. Il sorpasso è avvenuto all'ultima giornata grazie al 7-0 delle olandesi contro il Vietnam. Agli ultimi Mondiali 2019 fu proprio l'Olanda ad eliminare le Azzurre, in quel caso ai quarti di finale. Si tratta di una formazione molto forte, anche ora di gran lunga superiore alla squadra di Bertolini, che partirebbe senza alcun dubbio con i favori del pronostico.