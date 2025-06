Juve, la nuova idea per l'attacco arriva da Londra

Juventus – Nicolas Jackson diventa più di un'idea

La Juventus è attivamente al lavoro per rafforzare il reparto offensivo e ha individuato in Nicolas Jackson il profilo giusto per completare il pacchetto attaccanti. L’attaccante senegalese del Chelsea, classe 2001, ha già dato disponibilità al trasferimento in Serie A. La trattativa con il club inglese ruota attorno a una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro, e i bianconeri stanno valutando se inserire una formula a rate o con bonus legati alle presenze. Jackson è reduce da una stagione di alti e bassi, ma la Juve punta su di lui come erede di Vlahović, che potrebbe partire in caso di super offerta.

Napoli – Darwin Núñez, si accelera

Il Napoli vuole rispondere all’imminente cessione di Victor Osimhen con un colpo ad effetto e ha individuato in Darwin Núñez il sostituto ideale. Il centravanti uruguaiano del Liverpool è stato messo sul mercato, e il club partenopeo ha già avviato i contatti con il suo entourage. L’offerta è molto importante: si parla di circa 70 milioni di euro cash, cifra che accontenterebbe il Liverpool, mentre l’ingaggio da concordare si aggirerebbe attorno ai 6 milioni netti a stagione. La trattativa è calda, con il Napoli pronto a chiudere nei prossimi giorni per regalare a Conte un attaccante esplosivo e con margini di crescita.

Inter – Bonny, siamo alla stretta finale

L’Inter guarda al futuro e ha praticamente chiuso per l’arrivo di Ange-Yves Bonny, attaccante ivoriano classe 2003 di proprietà del Parma. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza di diversi club europei e italiani, puntando forte sul talento emiliano. La trattativa si è sbloccata sulla base di 15 milioni di euro fissi, con ulteriori 2-3 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Bonny dovrebbe inizialmente aggregarsi alla prima squadra come alternativa a centrocampo, ma la società crede possa diventare un titolare entro breve. Le visite mediche potrebbero essere già programmate per la prossima settimana.

Roma – Pressing per Matt O’Riley

La Roma è in pressing su Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000, reduce da un’ottima stagione con il Brighton. Il giocatore è un obiettivo preciso del nuovo direttore sportivo giallorosso, che lo considera il profilo ideale per completare il centrocampo con qualità e visione di gioco. Il Brighton parte da una valutazione di 30 milioni di euro, ma la Roma starebbe cercando di ottenere un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze o alla qualificazione in Champions League. I contatti sono serrati e il giocatore sarebbe entusiasta di un’esperienza in Serie A.

Atalanta – Giorgio Scalvini valutato 50 milioni

Sebbene Juric voglia tenerlo, la posizione di Giorgio Scalvini è tra le più discusse del giorno in Serie A. Il difensore dell’Atalanta è finito al centro di un assalto del Napoli, che lo considera il rinforzo perfetto per la difesa a tre di Antonio Conte.

Il club bergamasco ha fissato il prezzo a non meno di, cifra che il Napoli sarebbe disposto a raggiungere tra parte fissa e bonus. La trattativa è entrata nella fase calda: l’Atalanta sta già vagliando i profili per sostituirlo e Scalvini avrebbe dato la sua apertura al trasferimento.