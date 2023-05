"L’arbitro più scarso mai avuto": Mourinho finisce sotto indagine

Parole pesanti che rischiano di avere strascichi disciplinari: a José Mourinho non è andato giù l'arbitraggio del signor Daniele Chiffi al termine della gara pareggiata contro il Monza considerato " il peggior arbitro che ho trovato in carriera" e aggiungendo che di scarsi ne ha incontrati tanti. ll procuratore federale ha aperto un'indagine per le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso che contengono " giudizi lesivi della reputazione e del prestigio dell'arbitro Chiffi " come reso noto dalla Federcalcio. L'acquisizione di audio e video delle dichiarazioni potrebbero portare a una responsabilità oggettiva della Roma con il deferimento davanti al Tribunale Federale Nazionale.

Le accuse di Mourinho

Facendo un passo indietro, nel dopo gara ai microfoni della stampa, pur ammettendo che l'arbitro non avesse influito sul risultato, lo Special One se l'è comunque presa con il fischietto della sezione di Padova. " È dura giocare con lui. Tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco", ha dichiarato il tecnico portoghese, aggiungedo che la società giallorossa " non ha la forza di dire che quest'arbitro non lo vogliamo ". Ai microfoni di Dazn, poi, ha spiegato perché ha deciso di lasciare la panchina prima del fischio finale. " Sono uscito prima perché non volevo il rosso": un'eventuale espulsione lo avrebbe costretto in tribuna nel big match di sabato pomeriggio contro la sua tanto amata Inter.

Il significato delle sue parole

Dietro le accuse, ripetute, alla direzione di gara degli arbitri di turno c'è spesso la difesa della propria squadra ritenuta non all'altezza per raggiungere grandi traguardi e lo dice senza peli sulla lingua lanciando un chiaro messaggio alla società in vista della prossima stagione. " Non abbiamo la rosa: siamo l'unica squadra che, con queste limitazioni, è in corsa per una semifinale europea e ancora a lottare per le posizioni alte della classifica: per questo io dico che rimango con questi ragazzi fino all'ultimo minuto di questa stagione ".

Uno dei più abili comunicatori, come in questa occasione, ha spostato l'attenzione su di sè e l'arbitraggio così da mettere in secondo piano la prestazione di Monza. " Se hai Dzeko e Lautaro e li togli al 60' per mettere Correa e Lukaku, è una storia diversa... Guardate quanto ha giocato Smalling allo United e quante partite ha giocato qui, alla Roma", ha incalzato.

La replica di Palladino a Mou