L'Atalanta non si ferma più: 2-0 all'Empoli e quinto posto più vicino

L’Atalanta batte 2-0 l’Empoli nel posticipo delle 18 valido per la 34° giornata di Serie A e, con una gara da recuperare, accorcia sulla Roma quinta. A decidere le reti, una per tempo, di Pasalic e Lookman, che stanno vivendo un periodo di forma eccezionale. Gasperini, grazie a questi tre punti, si porta a due soli punti dal quinto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League. I padroni di casa sono impegnati ancora su tre fronti, in settimana sfideranno il Marsiglia nella semifinale di Europa League e, il prossimo 15 maggio, la Juventus nella finale di Coppa Italia. Per gli ospiti, invece, la classifica non cambia, con i punti che restano 31, due in più dell’Udinese attualmente terzultimo.

Le scelte dei due allenatori

Ampio turnover per Gian Piero Gasperini che ne cambia cinque rispetto alla sfida contro la Fiorentina, con panchina iniziale per Scamacca, De Ketelaere e Koopmeiners, al loro posto Miranchuk, Lookman e Touré. Solo un cambio, invece, per Davide Nicola, che sostituisce Cerri con Niang, nella classica staffetta che ha caratterizzato i toscani dall’arrivo in panchina del tecnico piemontese.

Primo tempo

Dopo un avvio connotato da una grande intensità agonistica da parte di ambedue le squadre, verso la metà della prima frazione i ritmi sono calati e sia i padroni di casa che gli ospiti stanno cercando di non forzare la giocata: di Djimsiti la chance più grossa al 26’ che, servito bene da Pasalic, salta più in alto di tutti ma non riesce a trovare la porta.

Un Empoli ben disposto in campo sta costringendo gli uomini di Gasperini a tanti errori tecnici quando siamo nel finale della prima frazione; i padroni di casa appaiono anche molto nervosi, per via delle tante interruzioni decise dal direttore di gara e accolte con sonori fischi dal pubblico atalantino: la sensazione è che serve un episodio per sbloccare questa gara.

È il Var a cambiare il finale del primo tempo: su una palla rasoterra di Lookman, infatti, Pezzella stende Touré andando con i tacchetti sul polpaccio e Fabbri, richiamato al monitor, dopo una brevissima on-field review, assegna un calcio di rigore ai padroni di casa. Mario Pasalic dal dischetto buca Caprile – che aveva intuito – e porta avanti i suoi al 42’.

La prima frazione si chiude con un’altra occasione per l’Atalanta: Touré scappa via e, una volta entrato in area, serve Miranchuck che cerca il piazzato sul secondo palo ma trova Caprile che evita il doppio vantaggio.

Secondo tempo

Riparte fortissimo l’Atalanta che al 51’ raddoppia con Lookman. Il nigeriano riceve spalle alla porta da Hien a ridosso del cerchio di centrocampo e, dopo aver saltato secco Bereszynski, si invola verso l’area di rigore avversaria e batte Caprile con un sinistro chirurgico e proseguendo nell’ottimo momento di forma.

Rischia anche di trovare la doppietta personale Lookman che, dopo aver ricevuto, finta con il destro e incrocia di sinistro, andando vicinissimo al palo alla sinistra della porta difesa da Caprile.

Neppure i cambi riescono ad aiutare l’Empoli che sta cercando di organizzare una reazione senza, però, riuscire ad impensierire Carnesecchi. Le due uniche occasioni, infatti, sono capitate sui piedi di Cambiaghi ma i nerazzurri non hanno rischiato praticamente nulla. Gli uomini di Gasperini, infatti, appaiono in pieno controllo del match e stanno gestendo la sfera, facendo passare i minuti e facendo girare a vuoto gli avversari.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti (57’ Kolasinac), Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon (57’ Edersoon), Pasalic, Ruggeri (57’ Hateboer); Miranchuk (73’ Koopmeiners), Lookman (84' De Ketelaere); Touré. Allenatore: Gian Piero Gasperini

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz (25’ Cacace), Luperto; Gyasi, Grassi (61’ Marin), Maleh (74’ Cancellieri), Pezzella; Fazzini (62’ Kovalenko), Cambiaghi; Niang (61’ Caputo).

: Davide Nicola: 42’ Pasalic (A) rig., 51’ Lookman (A): Luperto (E), Kovalenko (E), Scalvini (A): Michael Fabbri (Ravenna)