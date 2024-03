Il Lecce espugna l'Arechi: Salernitana ko e sempre più ultima in classifica

Il Lecce del neo allenatore Luca Gotti vince il derby campano contro la Salernitana di Fabio Liverani, a domicilio, e dà un bello strappo per la lotta salvezza inguaiando ulteriormente, invece, i granata. La partita dell'Arechi è stata decisa da un autogol di Gyomber, al 17' del primo tempo, che nel tentativo di anticipare Krstovic ha invece bucato il suo portiere Costil. Per quanto visto in campo, però, i padroni di casa avrebbero meritato maggior fortuna e un risultato differente visto e considerate le tante parate dell'estremo difensore del Lecce Falcone, oggi davvero insuperabile. Con questo successo prezioso il Lecce del neo allenatore Gotti, subentrato a D'Aversa proprio negli ultimi giorni, sale a quota 28 punti in classifica al tredicesimo posto dietro al Genoa e davanti all'Udinese a più 4 dal Frosinone diciottesimo. La Salernitana, invece, resta impantanata in ultima posizione a quota 14 punti e con la Serie B sempre più vicina visti gli undici punti di ritardo sul diciassettesimo posto e le sole nove giornate da disputare con ancora 27 punti in palio.

La cronaca della partita

Ritmi bassi nei primi 10' minuti di gioco con la prima vera occasione da rete al 14' con Falcone che si supera sul tentativo di Pirola con Tchaouna che poi spreca da ottima posizione. Al 17' ecco il vantaggio del Lecce che passa al primo affondo con l'autorete di Gyomber che nel tentativo di anticipare Krstovic buca Costil. Al 24' altra bella parata di Falcone sul tentativo di Tchaouna. Almqvist prova a rendersi pericoloso ma senza fortuna tra il 32' e il 34' mentre al 35' Basic sfiora il gol del pareggio su punizione ma la sfera termina alta. Al 42' Falcone prodigioso sul tocco sotto porta di Maggiore che salva tutto. Si va così al riposo sul risultato di 1-0 in favore degli ospiti. Nel secondo tempo girandola di sostituzioni con la prima occasione da gol sui piedi di Candreva al minuto 61' con la parata agevole di Falcone. Assedio della Salernitana tra il 74' e il 75' ma Falcone è ancora una volta super: la prima volta sul macchinoso Simy, la seconda volta sempre sul nigeriano. All'87' Sansone si libera bene e va al tiro trovando però la parata di Costil. Dopo sei minuti di recupero, diventati poi sette, l'arbitro Maresca fischia la fine dell'incontro: il Lecce vince lo scontro salvezza dell'Arechi contro la Salernitana.

Il tabellino



Salernitana: Costil; Gyomber (67' Zanoli), Manolas, Pirola, Bradaric; Maggiore (71' Martegani), Coulibaly (53' Gomis), Basic; Candreva; Tchaouna (67' Vignato), Weissman (53' Simy). Allenatore: Fabio Liverani.

Lecce: Falcone; Gendrey (90' Venuti), Baschirotto, Pongracic, Gallo (71' Sansone); Blin, Ramadani, Oudin (46' Dorgu); Almqvist; Krstovic (78' Gonzalez), Piccoli. Allenatore: Luca Gotti.

Marcatori: aut Gyomber (S)

Ammoniti: Coulibaly (S), Gendrey (L), Maggiore (S), Ramadani (L), Piccoli (L), Pirola (S), Zanoli (S)

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)