La Serie A resta a 20 squadre. Respinta la richiesta delle big

Il dado è tratto. Dopo oltre due ore di assemblea, la Lega Serie A ha deliberato la conferma dell’attuale format a 20 squadre, emettendo una nota per spiegare quanto accaduto e le decisioni assunte durante l’incontro fra i rappresentanti delle società. Attraverso poche righe, quindi, viene rispedita al mittente la proposta avanzata da Juventus, Inter, Milan e Roma di modificare l’attuale format per renderlo a 18 squadre. “La Lega Serie A ha approvato oggi, nel corso dell’Assemblea svoltasi nella sede di via Rosellini, il proprio documento di indirizzo contenente le proposte di riforma del calcio italiano. Nel corso della stessa riunione, è stata ribadita la assoluta necessità di mantenere nello statuto federale il diritto di intesa, così come nei principali sistemi calcistici europei. È stato, inoltre, confermato l’attuale format a 20 squadre del campionato di Serie A”.

Nel corso della riunione tenutasi in via Rossellini, a Milano, è stata dunque ribadita la necessità di mantenere nello statuto federale il diritto di intesa – questione sollevata da tanti delegati delle varie squadre partecipanti – e di non procedere alla riduzione del numero delle squadre. Alle big servivano 14 voti per portare a casa la riduzione e solamente Napoli, Lazio e Fiorentina si erano dimostrate interessate a dialogare anche se avevano fatto già intendere di non essere favorevoli. L’esito della votazione, dunque, è apparso subito evidente, con 4 voti a favore e ben 16 contrati.

Molti fra i presenti, all’uscita dall’assemblea, hanno espresso con fermezza – Genoa e Monza su tutte – la loro felicità per la decisione assunta, mentre ancora nessun commento è stato rilasciato dai rappresentanti dei quattro club che avevano avanzato la proposta.