L'Inter domina la Salernitana e Lautaro Martinez nella storia del club

L'Inter di Simone Inzaghi è devastante, dominante. I nerazzurri battono con un nettissimo 4-0 la Salernitana del neo tecnico Fabio Liverani e volano a quota 63 punti in classifica dando l'ennesimo segnale a Juventus e Milan ora distanti 10 e 11 punti, in attesa dei loro rispettivi match, ma sempre con una partita in meno. A decidere il match a senso unico per l'Inter ci hanno pensato Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries con tre gol nel giro di 23 minuti tra il 17' e il 40', al 90' il poker di Marko Arnautovic. Per il capitano rete numero 99 in Serie A ma soprattutto gol numero 125 con la maglia nerazzurra, staccato Mauro Icardi fermo a quota 124, e ora all'ottavo posto di sempre nella storia del club di viale della Liberazione.

L'Inter ha davvero dominato dal primo all'ultimo minuto e il risultato finale sarebbe potuto essere ben più rotondo se non ci fosse stato Ochoa, decisivo con almeno 4-5 parate di alto livello, più un palo e una traversa colpiti da Thuram e Barella. Ora la squadra di Simone Inzaghi si potrà concentrare sull'andata degli ottavi di finale di Champions League, dato che martedì arriverà a San Siro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Sarà una partita fondamentale per l'Inter che dovrà cercare di vincere e di procurarsi un piccolo vantaggio in vista del match di ritorno previsto al Wanda Metropolitano il prossimo 13 marzo. Con questo vantaggio in campionato i nerazzurri potranno avere la mente più libera per cercare di andare avanti il più possibile in Champions League: giocando così la squadra di Inzaghi non deve porsi alcun limite.

La cronaca della partita

L'Inter parte fortissimo e al 2' ecco già la prima occasione da gol: angolo di Calhanoglu e testa di Pavard, miracolo di Ochoa, Thuram tutto solo da pochi passi colpisce ma la palla sbatte sul palo e finisce tra le braccia del portiere messicano. Al 6' Bastoni lancia benissimo per Barella che controlla di petto ma tutto solo davanti a Ochoa decide di calciare potente trovando la parata del numero uno della Salernitana con la palla che sbatte poi sulla traversa. Minuto 11' altro corner e altro colpo di testa di de Vrij: para ancora Ochoa. Al 15' Dumfries la mette bene in mezzo per Lautaro che incespica sul pallone mancando una grandissima occasione.

Al 17' ecco il vantaggio meritato dell'Inter: Carlos Augusto sfonda a sinistra e la mette in mezzo per Thuram che con l'interno destro questa volta non perdona. Passa un minuto ed ecco il raddoppio dell'Inter: rimessa laterale lunga per Lautaro Martinez che controlla, si gira e scarica un destro a giro che non lascia scampo a Ochoa. Dominio nerazzurro con continui attacchi all'area di rigore della Salernitana. Al 38' bel traversone di Bastoni per Thuram che non ci arriva per poco. Al 40' l'Inter cala il tris: Calhanoglu recupera palla e serve Lautaro che a sua volta serve Barella che all'interno dell'area di rigore, una serie di rimpalli mette in difficoltà Ochoa con Dumfries che fa gol in tap-in.

Nella ripresa l'Inter continua a macinare gioco e azioni d a rete: al 51' Carlos Augusto la mette in mezzo, respinge la difesa della Salernitana, arriva Calhanoglu che calcia alla grande al volo di collo ed Ochoa si salva con un miracolo, non bello stilisticamente ma efficace. Al 61' de Vrij incorna bene di testa su angolo di Calhanoglu ma Ochoa compie un altro miracolo. Al 66' altra bella palla in mezzo di Dumfries per Sanchez che impatta: Pasalidis salva tutto e la mette in angolo. Esordio in Serie A per il canadese Buchanan entrato al minuto 77' per Alessandro Bastoni. Al 78' palla in verticale per Arnautovic che tiene botta sul difensore e poi di sinistro batte Ochoa ma l'arbitro annulla per fuorigioco. All'85' Arnautovic va al tiro e poi Pavard tenta la rovesciata: palla fuori ma c'era anche fuorigioco. Al 90' l'Inter cala il poker con Arnautovic: Dumfries sfonda a destra e mette in mezzo per l'austriaco che da pochi passi batte ancora Ochoa.

Il tabellino

Inter: Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni (77' Buchanan); Dumfries, Barella, Calhanoglu (66' Asllani), Mkhitaryan (60' Klaassen), Carlos Augusto; Thuram (60' Arnautovic), Lautaro Martinez (60' Sanchez) Allenatore Simone Inzaghi

Salernitana: Ochoa; Pasalidis, J.Boateng (dal 24' Maggiore), M.Pellegrino; Sambia, L.Coulibaly (65' Legowski), Basic, Zanoli (83' Kastanos); Candreva, Tchaouna (83' Simy); Dia (65' Weissman). Allenatore Fabio Liverani

Marcatori: 17' Thuram (I), 19' Lautaro Martinez (I), 40' Dumfries (I), 90' Arnautovic (I)

Ammoniti: Tchaouna (S)

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)