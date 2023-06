L'Italia Under 21 cade di misura contro la Norvegia: gli Azzurrini sono fuori dall'Europeo

Grande delusione per l'Italia Under 21. Gli Azzurrini vengono sconfitta (0-1) dalla Norvegia, nell'ultima partita del Gruppo D degli Europei 2023 in Romania e Georgia e mancano l'accesso ai quarti di finale. Nell'altra partita del match la Francia supera la Svizzera 4-1. Non si verifica il temuto "biscotto" con la vittoria di misura degli elvetici e almeno tre gol segnati, che avrebbe di fatto eliminato l'Italia. Purtroppo è la classifica avulsa tra Italia, Svizzera e Norvegia a condannare la squadra di Nicolato.

Nella prima frazione gli Azzurrini giocano a sprazzi e non riescono a scardinare la difesa norvegese. Le occasioni migliori capitano a Gnonto e Pellegri, che non trovano il gol. Nella ripresa è la Norvegia a trovare il gol grazie all'attaccante della Salernitana, Erik Botheim, bravo a sfruttare una dormita della difesa azzurra. Tonali e compagni accusano il colpo e sfiorano il gol con il neo-entrato Nicolò Cambiaghi, che da due passi colpisce la traversa. Il forcing finale non dà frutti. Francia e Svizzera passano ai quarti, l'Italia è fuori con mille rimpianti e dopo la partita di stasera, con più di qualche colpa.

La partita

Gli Azzurrini ci mettono un po' a carburare. La prima occasione arriva al 12', Bellanova sfonda sulla destra. Traversone verso Gnonto, la cui incornata è fuori misura. Passano due minuti e arriva un'altra buona occasione. Rovella serve in area un pallone perfetto per Pellegri, che da ottima posizione impatta male di testa. Al 22' Gnonto ancora protagonista. L'attaccante del Leed va via con una finta di corpo a Heggheim ed entra in area. Davanti al portiere però perde il tempo della conclusione e si fa recuperare dal difensore norvegese.

Al 32' si fa vedere la Norvegia. Incursione palla al piede di Daland, che calcia di poco a lato. Sul capovolgimento di fronte altra chance per l'Italia. Dopo un batti e ribatti, Ricci calcia a botta sicura ma la difesa avversaria si salva ancora respingendo il tiro a due passi dalla linea. I ritmi si abbassano, gli Azzurrini continuano a fare la partita ma i norvegesi si difendono con ordine. Il primo tempo finisce zero a zero.

Nella ripresa l'Italia ritorna all'attacco. Al 53' Rovella riceve al limite e tenta il sinistro: la sfera esce di poco. Al 55' la Norvegia si fa pericolosa. Percussione palla al piede di Evjen: sinistro a incrociare, la sfera termina fuori di poco dopo un tocco di Carnesecchi. Gli scandinavi alzano il baricentro e l'Italia prova a colpire in contropiede. Pellegri fa correre Gnonto, che arriva in area e prova un tiro che s'infrange sull'esterno della rete. Nicolato cambia l'attacco. Dentro Cambiaghi e Colombo, fuori Pellegri e Gnonto. Al 66' a sorpresa gli Azzurrini vanno in svantaggio. Bella giocata di Nusa che va via sulla destra. Cross basso, palla deviata che diventa buona per Botheim: tiro di prima e palla in rete.L'Italia prova a reagire, al 76' il sinistro di Cambiaghi termina di poco fuori.

All'82' sempre Cambiaghi va vicinissimo al gol. Cross al centro, sul secondo palo l'attaccante scuola Atalanta col petto prova a spingere verso la porta, mandando però la palla sul legno. Col passare dei minuti gli Azzurrini perdono lucidità e convinzione. Nel finale è la Norvegia a sfiorare il gol , Nusa manda in tilt l'avversario ed esplode il mancino dal limite: Carnesecchi in tuffo gli nega il 2-0. Non c'è più tempo per trovare il gol qualificazione. Finisce 1-0 per i norvegesi, per l'Italia è notte fonda.

Il tabellino

ITALIA (3-5-2) - Carnesecchi; Scalvini (76' Cancellieri), Lovato, Okoli; Bellanova (71' Cambiaso), Rovella (71' Miretti), Tonali, Ricci, Parisi; Pellegri (62' Colombo), Gnonto (62' Cambiaghi). A disposizione: Turati, Caprile, Pirola, Cittadini, Esposito, Udogie, Bove. Ct: Paolo Nicolato

NORVEGIA (4-4-2) - Klaesson; Wolfe (81' Kamanzi), Daland, Heggheim, Sebulonsen; Evjen (59' Nusa), Kitolano (81' Zafeiris), Hove, Ceide (70' Sahraoui); Jatta (59' Bobb), Botheim. A disposizione: Sandberg, Christiansen, Rosler, Hjelde, Mannsverk, Christensen, Solbakken. Ct: Leif Gunnar Smerud

Marcatori: Botheim (N) 66'

Ammoniti: Evjen (N), Ricci (I), Cancellieri (I)

Arbitro: Eric Lambrechts (Belgio)