Lite e duro faccia a faccia tra Lookman e Juric: cosa è successo in Marsiglia-Atalanta

L'Atalanta vince di misura a Marsiglia, grazie ad un gol nel finale di Samardzic, ma c'è il caso Lookman-Juric agita il post partita dei bergamaschi in terra francese. I due arrivano si ritrovano faccia a faccia quando al 74' l'allenatore decide di sostituirlo e mettere in cambio Musa, pochi minuti dopo la rete annullata al nigeriano, pescato in posizione di fuorigioco dal Var. L'attaccante ci teneva ancora a restare in campo e visibilmente contrariaro per il cambio, passa davanti al tecnico croato e sembra ignorarlo. Non è chiaro se dica o mormori anche qualcosa, fatto sta che Juric reagisce d'impulso: lo prende per un braccio e lo affronta a muso duro.

Current african Football of The Year ademola Lookman was frustrated after being subbed off tonight in The Champions League and got into an altercation with manager Ivan Juric.



He clearly no longer wants to be at the club. pic.twitter.com/et4MpmT11I — Mr. Nigerian Football (@AJSilverCFC) November 5, 2025

Lookman si divincola poi si volta di scatto verso l'allenatore ma viene fermato prima che la situazione possa degenerare. Il nigeriano si calma, fermato dal vice di Juric e da un altro membro dello staff dell'Atalanta. Caso chiuso? No, ci sarà un secondo atto al triplice fischio. A fine incontro, nel momento di festa per la vittoria ottenuta su un campo difficilissimo, Juric torna dal giocatore e gli dice ancora qualcosa. Lookman guadagna la via dello spogliatoio scuro in volto. Le immagini sono state mostrate in diretta e in poco tempo sono diventate virali sui social.

A fine partita Ivan Juric ha spiegato così la tensione tra lui Lookman: "Sono le solite cose che commentiamo ogni domenica, è successo con De Bruyne a Napoli o da altre parti - le parole del tecnico dell'Atalanta a Sky -. I giocatori magari non accettano di uscire, ci sono reazioni scomposte e finisce là, si risolve in spogliatoio. Queste situazioni le abbiamo vissute tutti, succedono: a caldo si esagera un po', ma conta l'Atalanta e la squadra. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene: poi io capisco, non è un problema. Per me passa tutto, l'importante è l'Atalanta".

A stemperare i toni ci ha pensato anche Raoul Bellanova a fine partita: "Tutto risolto nello spogliatoio. Siamo una famiglia, siamo come fratelli, i problemi tra noi sono l’ultima cosa. Quello che succede in campo, tra l’adrenalina e l’insoddisfazione tipica di un attaccante per la sostituzione, è qualcosa che si risolve nello spogliatoio ed è già stata risolta" , ha dichiarato l'esterno nerazzurro al Velodrome.

Caso rientrato o parole circostanza, ci vorrà poco tempo per capirlo. La situazione intorno a Lookman, dopo le bizze estive per il mancato passaggio all'Inter, resta elettrica. Un addio durante il mercato di gennaio a questo punto, non sarebbe affatto una sorpresa.