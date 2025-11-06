Abbonati
Lite e duro faccia a faccia tra Lookman e Juric: cosa è successo in Marsiglia-Atalanta

Scintille al momento del cambio tra l'attaccante nigeriano e Juric. A fine partita il tecnico croato minimizza: "Sono cose che succedono ogni domenica"

L'Atalanta vince di misura a Marsiglia, grazie ad un gol nel finale di Samardzic, ma c'è il caso Lookman-Juric agita il post partita dei bergamaschi in terra francese. I due arrivano si ritrovano faccia a faccia quando al 74' l'allenatore decide di sostituirlo e mettere in cambio Musa, pochi minuti dopo la rete annullata al nigeriano, pescato in posizione di fuorigioco dal Var. L'attaccante ci teneva ancora a restare in campo e visibilmente contrariaro per il cambio, passa davanti al tecnico croato e sembra ignorarlo. Non è chiaro se dica o mormori anche qualcosa, fatto sta che Juric reagisce d'impulso: lo prende per un braccio e lo affronta a muso duro.

Lookman si divincola poi si volta di scatto verso l'allenatore ma viene fermato prima che la situazione possa degenerare. Il nigeriano si calma, fermato dal vice di Juric e da un altro membro dello staff dell'Atalanta. Caso chiuso? No, ci sarà un secondo atto al triplice fischio. A fine incontro, nel momento di festa per la vittoria ottenuta su un campo difficilissimo, Juric torna dal giocatore e gli dice ancora qualcosa. Lookman guadagna la via dello spogliatoio scuro in volto. Le immagini sono state mostrate in diretta e in poco tempo sono diventate virali sui social.

L'Atalanta batte 1-0 il Marsiglia di De Zerbi tra le proteste per il gol di Samardzic

A fine partita Ivan Juric ha spiegato così la tensione tra lui Lookman: "Sono le solite cose che commentiamo ogni domenica, è successo con De Bruyne a Napoli o da altre parti - le parole del tecnico dell'Atalanta a Sky -.I giocatori magari non accettano di uscire, ci sono reazioni scomposte e finisce là, si risolve in spogliatoio. Queste situazioni le abbiamo vissute tutti, succedono: a caldo si esagera un po', ma conta l'Atalanta e la squadra. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene: poi io capisco, non è un problema. Per me passa tutto, l'importante è l'Atalanta".

A stemperare i toni ci ha pensato anche Raoul Bellanova a fine partita: "Tutto risolto nello spogliatoio. Siamo una famiglia, siamo come fratelli, i problemi tra noi sono l’ultima cosa. Quello che succede in campo, tra l’adrenalina e l’insoddisfazione tipica di un attaccante per la sostituzione, è qualcosa che si risolve nello spogliatoio ed è già stata risolta", ha dichiarato l'esterno nerazzurro al Velodrome.

Caso rientrato o parole circostanza, ci vorrà poco tempo per capirlo. La situazione intorno a Lookman, dopo le bizze estive per il mancato passaggio all'Inter, resta elettrica. Un addio durante il mercato di gennaio a questo punto, non sarebbe affatto una sorpresa.

