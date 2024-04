Lotta salvezza, facciamo il punto sulla situazione

Sette allenatori continuano a lottare per la permanenza della propria squadra nella massima serie. Ferma a 15 punti, la Salernitana sembra ormai spacciata. Continua invece, a essere incerta la sorte per Sassuolo (26), Frosinone (28), Udinese (28), Empoli (31), Verona (31), Cagliari (32), Lecce (35). Virtualmente è già salvo il Genoa (39). Mancano cinque partite alla fine del campionato, e la lotta si fa sempre più serrata, dato che i punti di distanza tra le varie compagini non sono ancora troppo marcati.

C’è poco da fare per la Salernitana, ormai con un piede e mezzo in Serie B. Nuova sconfitta contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ha vinto 2-0 nei minuti finali. La matematica non dice ancora Serie B dal momento che Torino-Frosinone è terminata sullo 0-0, e i Ciociari hanno ottenuto un solo punto. In palio ci sono ancora 15 punti fino alla fine del campionato. L’avversaria del prossimo turno sarà proprio il Frosinone.

Crisi nera per il Sassuolo, che nello scontro diretto giocato all'ora di pranzo è stato battuto in casa per 3-0 dal Lecce. Un duro schianto per il tecnico del Sassuolo Davide Ballardini. Poca reazione da

parte dei Neroverdi, che in evidente difficoltà a controllare il gioco, non vanno oltre un colpo di testa di Pinamonti, che ha sfiorato il palo. Ci ha provato poi, sempre di testa, Mulattieri, bloccato

da Falcone sulla linea di porta. La prima rete subita nei primi minuti di gioco non ha fatto altro che allungare le distanze. Così, non si va da nessuna parte. Il prossimo incontro sarà Fiorentina-

Sassuolo, un’altra gara ostica in quel di Firenze.

Pareggio a reti inviolate a Torino per il Frosinone. Poche emozioni e un punto a testa, in un match povero dal punto tecnico. Più propositivi i Canarini, con qualche occasione non concretizzata. Rimane in bilico l’obiettivo salvezza, ma le speranze sono ancora vive. La sfida successiva sarà contro la Salernitana.

L’Udinese cade a Verona subendo il gol di Coppola al 93esimo. Una beffa nel finale, soprattutto per Gabriele Ciof, l’allenatore il cui futuro si sta decidendo in queste ore. Forti

riflessioni sul toscano, verso l’esonero. Decine di tifosi hanno aspettato al Friuli la squadra di ritorno da Verona. Dal pullman è sceso anche il direttore Sportivo Federico Balzaretti, che ha voluto

ascoltare le ragioni dei tifosi, dopo i cori al Bentegodi contro società e tecnico. Il confronto, dove è stato accolto il malumore degli ultras, è durato una decina di minuti. Si è trattato comunque di

un dibattito civile, in una notte da dimenticare. Giovedì 25 aprile 2024 verrà recuperata Udinese-Roma, interrotta la scorsa domenica per il malore del difensore romanista Evan N'Dicka Si riparte

dal 72esimo, sul punteggio di 1-1.

Grande successo per l’Empoli di Davide Nicola, che ha annientato il Napoli con soli quattro minuti di gioco grazie alla rete di Cerri. 3 punti essenziali che lo rilanciano dopo la sconfitta della

settimana precedente. La prossima sfida è in casa dell’Atalanta, ma la gioia nella giornata di sabato ha sicuramente contribuito a ravvivare gli animi. Un passo avanti per tutta la squadra, ora

a 31 punti, quattro sopra il terzultimo posto occupato dal Frosinone.

Battendo 1-0 l’Udinese, l’Hellas Verona si è portato a quota 31 punti sotto a Cagliari, Lecce e Genoa. Nel recupero, Diego Coppola, ragazzo del vivaio, ha fatto impazzire il Bentegodi con un

clamoroso colpo di testa. Incontro teso e combattuto fino all’ultimo, con i friulani che hanno sbagliato dei gol clamorosi, e l’Hellas che pur avendo creato meno occasioni, si è reso più

pericoloso. Prima della gara, le due formazioni erano appaiate un punto sopra la zona retrocessione. Da ricordare però, che i bianconeri hanno una partita in meno.

Il Cagliari ha pareggiato 2-2 con la Juventus. Dopo il doppio vantaggio ottenuto grazie a Gaetano al 30’ e a Mina al 36’, gol segnati entrambi su rigore, ha accorciato le distanze Vlahovic al 61’. Un autogol di Dossena all’87’ ha rovinato tutto. Pari in extremis. Con sei punti in cinque partite la salvezza può essere realtà. Claudio Ranieri è l’uomo giusto per tutto questo. Si vocifera addirittura che potrebbe restare altri due anni. Il prossimo scontro sarà Genoa-Cagliari.

Grazie al trionfo contro il Sassuolo, il Lecce è ora più vicino alla salvezza. Un ottimo spirito di squadra gli ha regalato il colpaccio con un rotondo 3-0 al Mapei Stadium. Le reti decisive sono

state di Gendrey all’11’, Dorgu al 15’ e Piccoli al 61’, che ha ipotecato il tutto. La formazione guidata da Luca Gotti si scontrerà la prossima settimana contro il Monza di Raffaele Palladino.

Il Genoa, messo meglio di tutte in ottica salvezza, e dunque, virtualmente già salvo, ha perso contro la Lazio, subendo la rete di Luis Alberto al 61’. Non si smuove dai 39 punti in classifica.

Lotta salvezza, gli scontri diretti

Ecco quali sono gli scontri diretti fino alla fine del campionato, dove sette squadre daranno il tutto per tutto per evitare la Serie B.

34a giornata: Frosinone-Salernitana

35a giornata: Cagliari-Lecce/Empoli Frosinone

36a giornata: Lecce-Udinese

37a giornata: Salernitana-Verona/Sassuolo-Cagliari/Udinese-Empoli

38a giornata: Frosinone-Udinese

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Con l’arrivo di più squadre a pari punti, si terrà conto della classifica avulsa, ovvero dei punti fatti negli scontri diretti. Lo Scudetto e il quartultimo posto invece, verrebbero assegnati con uno

spareggio. Ecco gli elementi da prendere in considerazione:

- Punti fatti negli scontri diretti tra le squadre arrivate a pari punti;

- in caso di bisogno e di ulteriore parità, la differenza reti negli scontri diretti;

- differenza reti generale dell’intera stagione (primeggia chi ne ha segnate di più);

- sorteggio.

L’attuale classifica della zona salvezza

Lecce 35 punti

Cagliari 32

Verona 31

Empoli 31

Udinese 28

Frosinone 28

Sassuolo 26

Salernitana 16