Lukaku ritrova l'Inter in campo. E i nerazzurri lo umiliano così

Altra serata da incubo per Romelu Lukaku contro l'Inter, sua ex "amata". L'attaccante belga a San Siro aveva recitato scena muta, irretito dai fischi e dagli insulti dei suoi ex tifosi e arginato alla grande dalla difesa eretta da Simone Inzaghi attorno al suo ex centravanti. Big Rom ha masticato amaro in queste settimane e aveva cerchiato sul calendario il 10 febbraio, all'Olimpico, come data in cui si sarebbe potuto vendicare, sportivamente parlando, del suo recente passato. In realtà, non è stato così con il belga letteralmente mangiato da Acerbi prima e de Vrij poi con la collaborazione di Pavard e Bastoni ma in generale di tutta la squadra sempre pronta ad anticipare l'ex Chelsea e Manchester United apparso ancora una volta apatico e intimidito. I suoi ex tifosi lo hanno prima ringraziato per l'assist che ha servito Acerbi per il momentaneo 1-0 dell'Inter e poi deriso per aver sbagliato un gol a tu per tu con Sommer nell'unica occasione concessa dalla difesa nerazzurra al gigante belga.

C’é poco da dire,portiere ostruito dal suo difensore,Thuram dalla parte opposta e portiere che non vede partire il tiro se Acerbi avesse tirato sul lato di Thuram sarebbe stata ostruzione tutta la vita ma così proprio no, oltre al fatto che nessun giocatore è attivo #RomaInter pic.twitter.com/IXtzmClVdC — ItalianTako (@Alfred9500) February 10, 2024

Il social media manager dell'Inter si diverte

Yann Sommer finora ha sostituito alla grandissima André Onana e anche ieri sera ha compiuto un paio di interventi salva risultato. Sullo 0-0 dopo un solo minuto su El Shaarawy, nella ripresa sul bolide di Spinazzola ma prima ancora ha sradicato dai piedi di Lukaku il gol del possibile 3-3. Il frame della parata è stato utilizzato da chi si occupa dei social network dell'inter per ribadire come il belga non faccia più parte della famiglia nerazzurra: "Not in my house", come a dire: "Non a casa mia" che può avere un significato bivalente dato che l'area di rigore è "casa" del portiere ma che può anche valere come un "non sei più il benvenuto".

Thuram se la ride

I più attenti avranno anche notato come Marcus Thuram, mattatore della serata, ma soprattutto sostituto di Lukaku all'Inter, abbia commentato questa istantanea scrivendo: "Sai bene quello che stai facendo, admin". Finora per il 26enne francese sono 11 i gol in totale tra campionato (9), Champions League (1) e Supercoppa Italiana (1) con anche 11 assist a referto (10 in Serie A e uno in Champions). Big Rom poteva essere ancora nella rosa dell'Inter, probabilmente al posto di Marko Arnautovic, con Thuram che non avrebbe forse avuto tutto questo spazio per potersi imporre al fianco del suo compagno di squadra e capitano Lautaro Martinez. Lukaku, difficilmente in estate resterà ancora a Roma anche perché é stato voluto fortemente da José Mourinho che non è più il tecnico giallorosso. Tra qualche settimana, inoltre, tornerà a disposizione di De Rossi anche Tammy Abraham e difficilmente la società dei Friedkin investirà 40 milioni di euro per un giocatore di 31 anni che ha sì segnato 15 gol stagionali in tutte le competizioni ma che come spesso gli è successo in carriera ha marcato visita nei big match.