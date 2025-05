Addio a Gianni Vasino, volto storico di 90° minuto: aveva 88 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è spento all'età di 88 anni Gianni Vasino, noto commentatore calcistico che ha tenuto compagnia a tantissimi sportivi e amanti dello sport per anni. Nato a Serravalle di Berra il 5 novembre 1936, Giannantonio Vasino, meglio conosciuto come Gianni, è stato un famoso volto della tv e un giornalista sportivo molto amato.

Iniziò a collaborare con qualche quotidiano dopo essersi trasferito con la famiglia a Sanremo, poi, nel 1960, si spostò a Milano per lavorare con il Corriere Lombardo. Vasino tornò poi a Genova per passare a Il Nuovo Cittadino; in questo periodo divenne giornalista professionista. Nel 1968, vincendo un concorso Rai per radiotelecronisti, andò a Roma per un seguire un corso di 8 mesi con Paolo Valenti e Umberto Eco. Nel 1970 diviene a tutti gli effetti un dipendente Rai per la sede di Genova.

La vera fortuna inizia da questo momento. Paolo Valenti, infatti, lo sceglie per collaborare a 90º minuto, il programma che l'ha reso celebre. Nel 1974 si trasferisce definitivamente nella redazione sportiva di Milano per seguire grandi squadre come Milan, Inter e Atalanta. Non solo, venne anche chiamato a commentare le Olimpiadi e i campionati mondiali ed europei. Nel 1992 arriva la nomina a caporedattore, poi, nel 1995, si dimette e torna di nuovo a Genova. Seguono poi altri progetti e collaborazioni importanti, fino alla trasmissione A Tutta B con Mariolino Corso.

Gianni Vasino è andato in onda per 22 anni di fila ogni domica, ottenendo un record.

"Siamo addolorati per la scomparsa di un grande professionista che ha fatto parte della nostra famiglia televisiva scrivendo una pagina memorabile con le telecronache al Ferraris insieme con il cardinal Tarcisio Bertone. Porgiamo commossi le nostre condoglianze alla famiglia"

, ha dichiarato ad Ansa l'editore di Telenord.