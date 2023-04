Manchester City - Bayern, chi gioca e dove vederla

Mettiamola così: chi ne uscirà indenne sarà la candidata numero uno al sollevamento della prossima Champions, con buona pace dell'artiglieria italiana e anche della cabala. Manchester City - Bayern Monaco, è la sfida più succulenta di questi quarti. Quella che mette a confronto due universi titanici, eccessivamente ingombranti e, per questo, irrimediabilmente destinati a collidere. Pep Guardiola ci arriva forte del debordante successo contro il Southampton e lanciatissimo nella rincorsa all'Arsenal. I bavaresi hanno ottenuto una striminzita vittoria contro il Friburgo, ma il cambio alla guida - visti i precedenti di Tuchel - lascia in dote sensazioni positive.

City - Bayern, quanti duelli in campo

Lo sfolgorante 4-3-3 di Pep contro il solido 4-2-3-1 di Tuchel è soltanto la più superficiale delle letture. Sotto c'è un giacimento di tuttocampisti, per una serata che può essere conquistata sì tramite il gioco, ma nell'annullamento reciproco che spesso affiora in questo genere di contese, anche e soprattutto per il tramite delle giocate individuali. Haaland è certamente il pericolo pubblico numero uno: un distributore automatico di gol che pare incantanto e inarrestabile. L'unica, per Tuchel, sarebbe tagliare gli approvigionamenti. Non fosse che arrivano da ogni pertugio: De Bruyne, Bernando Silva, Grealish e, potenzialmente, qualunque altro membro della rosa, stante la caratura tecnica dei citizens. Di là però non sono abituati a stare a guardare: Gnabry, Sané e Musiala promettono scintille, la base è solida e la battaglia dichiarata. La pressione maggiore grava senz'altro su Guardiola, atteso ad afferrare la coppa praticamente da quando ha sceso per la prima volta la scaletta dell'aereo.

Dove vederla

Manchester City-Bayern è in programma alle ore 21 e può essere vista in diretta tv su Sky Sport. Sarà inoltre disponibile in diretta streaming su Skygo e Now.

Manchester City-Bayern, le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Akanji, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Silva, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola. A disposizione: Ortega, Carson, Alvarez, Gomez, Laporte, Lewis, Mahrez, Palmer, Perrone, Phillips, Walker.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Muller, Musiala; Gnabry. Allenatore: Tuchel. A disposizione: Ulreich, Schenk, Sarr, Cancelo, Mazraoui, Stanisic, Blind, Gravenberch, Coman, Mané, Tel.

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna)