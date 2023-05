Manchester City - Real Madrid: chi gioca e dove vederla

Guardiola contro Ancelotti, atto secondo. Stasera City e Real si giocano l'accesso alla finale di Champions: si riparte dall'equilibrio dell'andata, quando la gara terminò 1-1. Chi passa se la vedrà contro l'Inter - vittoriosa anche ieri sera a San Siro - a Istanbul, nella notte del prossimo 10 giugno. La tradizione e l'esperienza Real o la feroce volontà dei Citizens di marcare il territorio anche in campo europeo? Guardiola può fare la storia puntando al treble: campionato in cassaforte dopo la lunga rincorsa all'Arsenal, scavalcato proprio sul finale. Finale di FA Cup il 3 giugno contro i cugini dello United. E adesso la coppa più desiderata. Dall'altro lato il Real e Ancelotti si sentono nel giardino di casa. E dopo aver mollato il titolo al Barcellona vogliono rifarsi.

Come la affrontano Pep e Carletto

Non dovrebbero esserci cambi rispetto al match di andata. Ancora difesa a tre per Guardiola, con Stones avanzato a fare filtro a centrocampo e a coprire le avanzate di De Bruyne e soci. Davanti si agiterà l'intoccabile Haaland. Carlo riproporrà il 4-3-3 con Camavinga ancora terzino sinistro, malgrado gli ultimi acciacchi fisici. Fari puntati su Vinicius Jr e Benzema per venire a capo della matassa. C'è da scommettere che il match viaggerà da subito su frequenze ipersoniche: all'andata i ritmi furono forsennati, ma la qualità espressa in campo restò eccelsa. Possibile che una gara a così alto contenuto di equilibrio possa essere decisa dalle intuizioni dei singoli. Il talento deborda da una parte e dall'altra e a prevalere sarà, probabilmente, la squadra capace di esprimere il maggiore quantitativo di coraggio. Gli uomini più attesi sono Haaland e Vinicius: tagliare i rifornimenti a loro potrebbe tuttavia non bastare, considerati i Grealish, i De Bruyne, i Benzema e i Modric. L'impressione è che il livello - fisico, tecnico, mentale - sia roba da categoria differente rispetto a quello che sono riuscite ad esprimere le milanesi. In una gara secca, certo, può succedere di tutto. L'Inter di Inzaghi, immersa in un fotonico stato di grazia fisica e mentale proprio quando i giochi iniziano a contare di più, può giocarsela. La compattezza esasperata e gli strappi improvvisi osservati nelle ultime settimane lasciano in dote un quantitativo di speranze più consistenti rispetto a qualche tempo fa. Stasera Lautaro e compagni la guarderanno comodamente dal divano, con la consapevolezza che comunque vada ne uscirà un'avversaria terrificante, eppure domabile.

Dove vederla

La partita di stasera, in programma dalle 21 all'Etihad Stadium di Manchester, sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Probabili formazioni

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)