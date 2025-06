Il Manchester United chiama l'Atalanta: offerta da 30 milioni

ATALANTA - Il Manchester United ha puntato Carnesecchi

Il Manchester United sta sondando Marco Carnesecchi. I Red Devils puntano con assoluta decisione a sostituire Onana dopo le ultime disastrose stagioni, e avrebbero individuato nel titolare dell'Atalanta il profilo ideale per carta d'identità e qualità tecniche. Per strapparlo alla Dea serviranno però almeno 30 milioni di euro, non un problema per gli standard del club mancuniano.

INTER - Il Tottenham si inserisce per Leoni

L'Inter deve guardarsi dalla concorrenza del nuovo Tottenham d Thomas Frank, che è intenzionato a puntellare una difesa che la stagione scorsa ha fattoa acqua da tutte le parti. Per questo il club inglese sta guardando con grande attenzione al profilo di Giovanni Leoni del Parma, per il quale i ducali hanno formulato una valutazione di 25 milioni di euro. Nerazzurri in vantaggio per i contatti già avviati, ma attenzione al pressing inglese.

BOLOGNA - Pressing per Ciro Immobile

Sfumato Edin Dzeko, il Bologna vuole portare a casa in tutti i modi Ciro Immobile. Ci sarebbe già il gradimento del giocatore, pronto a rientrare in Italia dopo la prolifica esperienza al Besiktas. Le parti lavorano per concretizzare l'affare entro la fine del mese di giugno.

FIORENTINA - Non solo Fazzini, si punta anche Francesco Pio Esposito

La viola vira con decisione verso un ringiovanimento della rosa all'insegna della qualità. La trattativa per portare in riva all'Arno Jacopo Fazzini - affare da 10 milioni - è già avviata, ma piace molto anche Francesco Pio Esposito, 19 gol in B, con lo Spezia, nella scorsa stagione. Nelle ultime ore, tuttavia, pare che l'Inter si stia orientando a tenerlo in squadra come attaccante di riserva.

ROMA - Sondaggio per Federico Chiesa

La Roma di Gasp starebbe valutando il possibile ingaggio di Federico Chiesa, una stagione trascorsa ai margini

al Liverpool. La formula ideale potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 18-20 milioni. Chiesa, che deve rilanciarsi per tornare nel giro della nazionale, accetterebbe di buon grado.