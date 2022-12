"Manica di ladri": l’insulto di Gimenez. Ecco cosa rischia

L'eliminazione dell'Uruguay dal Mondiale in Qatar non è finita soltanto con la gara vinta 2-0 contro il Ghana che sa di beffa per la contemporanea sconfitta del Portogallo al 91esimo contro la Corea del Sud che è valsa il passaggio agli ottavi di finale dei coreani come migliore seconda del girone. Gli strascichi saranno, probabilmente, lunghi e con sanzioni importanti soprattutto per il difensore sudamericano José Maria Gimenez che davanti alle telecamere si è lasciato andare a uno sfogo che non è certo passato inosservato ai vertici della Fifa.

"Manga de ladrones"

Come si può vedere sul video virale che sta girando su Twitter, la reazione del calciatore uruguaiano sono stati forti e spropositate: " Manica di ladri, sono tutti una manica di ladri questi figli di p... ", ha urlato dopo la cocente eliminazione aggiungendo alle telecamere " inqu adratemi pure ". In spagnolo, poi, ha continuato a insultare prima di essere fermato da un suo compagno di squadra e invitato a ragionare. Il plurale che utilizza Gimenez non consente di capire i destinatari delle invettive ma la soluzione è semplice: sia l'arbitro, reo secondo lui e gli altri compagni di squadra di non aver dato abbastanza recupero, ma anche la Fifa organizzatrice del torneo, come se ci fosse una regia occulta dietro all'eliminazione degli uruguagi.

La maxi squalifica

Tutto dipenderà dal referto dell'arbitro tedesco Siebert ma anche cosa deciderà il massimo organo mondiale che ha acquisito le immagini delle telecamere. Il rischio è che Gimenez possa andare incontro a ben 15 giornate di squalifica dopo quelle parole in mondovisione. Non se la passeranno meglio, però, nemmeno altri quattro giocatori (tra cui Cavani e Godin) e la stessa Federcalcio uruguaiana per quanto accaduto dopo il fischio finale: l'ex attaccante di Palermo e Napoli ha spinto per terra il monitor del Var tra lo stupore generale mentre rientrava negli spogliatori mentre alcuni calciatori hanno circondato l'arbitro in segno di sfida al termine della gara.

L'indagine della Fifa