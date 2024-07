Mario Balotelli ubriaco in strada dopo l'eliminazione dell'Italia. "Qual è il problema?"

Ascolta ora 00:00 00:00

Mario Balotelli ne ha combinata un'altra delle sue. A otto mesi di distanza dall'incidente stradale, di cui è stato vittima a Brescia a novembre e per il quale era risultato positivo all'alcol test preliminare, il calciatore è tornato a far parlare di sé proprio per le sue notti alcoliche. Da ore sui social network circola un video che lo ritrae ubriaco per le strade di Lignano Sabbiadoro in compagnia di alcuni amici, mentre cade a terra ripetutamente e si rotola sull'asfalto ridendo.

Il video di Balotelli ubriaco a Lignano

L'episodio, ripreso da numerosi passanti che si sono trovati ad assistere alla surreale performance di Super Mario, è accaduto sabato sera a Lignano, poco dopo la fine della partita Italia - Svizzera, match che ha decretato l'uscita di scena degli Azzurri dagli Europei 2024. Nelle immagini, che sono diventate virali su TikTok e Instagram, il calciatore bresciano appare in evidente stato di alterazione da alcol: barcolla, ride, si sdraia in mezzo alla strada. Accanto a lui un amico che, dopo averlo aiutato a rialzarsi in un paio di occasioni, si è accasciato a terra anche lui tra le risate generali. "Balotelli fa serata meglio di te", questo il titolo ironico del video che sul web è stato visto da milioni di utenti. Addirittura, la stampa inglese e quella tedesca hanno ripreso la notizia, che in poco tempo ha fatto il giro della rete ottenendo maggiore risalto dell'eliminazione della nazionale italiana dagli Europei di calcio.

La replica di Super Mario su Instagram

Quando il suo video era ormai diventato virale sui social network, Mario Balotelli ha deciso di commentare l'episodio pubblicando un breve filmato nelle storie del suo account Instagram. "Volevo dirvi che ho visto il video in cui cado con i miei amici, rotoliamo, scherziamo, corriamo", ha esordito il calciatore, proseguendo: "Non vedo il problema nel trascorrere una serata fuori con gli amici, divertendosi e scherzando, senza fare del male a nessuno". Poi ha concluso: "Per cosa vengo giudicato? Perché non avete mostrato tutte le fotografie e i video che ho fatto con le persone? Ero disponibile con tutti.

Dopo un’Italia così la notizia che deve uscire è che sono? Ragazzi dai, pensiamo alle cose serie". Intanto, il video originale delle notti alcoliche di Balotelli ha già superato 5 milioni di visualizzazioni e continua a essere ricondiviso da migliaia di utenti.