Il Milan cade a Parma: decisivi Man e Cancellieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Parma sconfigge 2-1 il Milan nel primo dei quattro anticipi di questo sabato di Serie A grazie alle reti di Man e Cancellieri, con il pari momentaneo siglato da Pulisic. Gli uomini di Pecchia giocano una partita tatticamente intelligente, riuscendo a trovare costantemente le misure alle iniziative rossonere e, soprattutto, riuscendo a non scomporsi dopo la rete del pareggio e la spinta degli ospiti. Per Fonseca arriva la prima sconfitta stagionale, dopo il pari agguantato allo scadere nella prima contro il Torino; per i padroni di casa, invece, i punti in classifica diventano 4.

Le scelte dei due allenatori

Fabio Pecchia conferma lo stesso undici che ha esordito pareggiando contro la Fiorentina, scegliendo ancora Bonny come unico terminale offensivo. Paulo Fonseca cambia tanti effettivi rispetto al pari contro l'Udinese: esordio stagionale per Pavlovic al centro della difesa, Theo torna a sinistra e come terminale offensivo, al posto dell'infortunato Morata, viene preferito Okafor su Jovic.

Primo tempo

Un Parma spietato passa subito in vantaggio al 2' grazie al solito Man. Un contropiede micidiale vede una bella apertura di Estevez al limite dell'area avversaria per Valeri sulla sinistra che lascia sul posto Calabria e rasoterra serve sul secondo palo il rumeno che col piattone batte Maignan e spacca in due la partita.

Dopo una fase di gara nella quale il Parma, grazie ad un giro palla veloce ha mostrato più volte quanto possa traballare la retroguardia rossonera, arriva la prima timida reazione degli uomini di Fonseca al 21', quando sugli sviluppi di un corner Theo Hernández dal limite prova la conclusione, palla a lato.

È dopo il cooling break che il Milan appare più concreto e pericoloso: dapprima Suzuki è attento su Okafor, poi per due volte consecutive è il nuovo acquisto Pavlović a rendersi pericoloso di testa su corner, nel primo caso il portiere nipponico devia in sicurezza mentre nella seconda occasione la palla esce di pochissimo alla sinistra dell'estremo difensore ducale.

Nel momento migliore degli ospiti, però, sono gli uomini di Pecchia a rendersi pericolosi: nel finale di frazione, infatti, prima per ben due volte i ducali ripartono in contropiede - un impatto sbagliato da parte di Sohm e un recupero miracoloso di Pavlović salvano i rossoneri - poi Mihaila imbeccato da Bonny si ritrova a tu per tu davanti a Maignan: la poca lucidità al momento del tiro da parte del rumeno e un ottimo riflesso del portiere francese evitano che il passivo aumenti.

Secondo tempo

Inizio forsennato del Milan alla ricerca del pari: Rejinders dapprima centra la traversa, poi tocca ad Okafor in girata, con la palla alta di poco e, infine, è il turno di Leao che non sfrutta al meglio una respinta di Suzuki e spara alto. Nel momento di maggiore pressione, però, i rossoneri rischiano di capitolare all'ora di gioco, quando Bernabé serve in profondità Bonny che in spaccata supera Maignan e raddoppia ma Sacchi, con l'ausilio del Var, annulla. Anche 180' secondi più tardi sono ancora i padroni di casa ad essere pericolosi: ancora una ripartenza orchestrata perfettamente porta Bonny a servire Man che a giro spiazza Maignan ma la sua conclusione esce a fil di palo.

Arriva il pari del Milan al 66' con Pulisic. Guizzo di Leao che salta secco Estevez dopo un bel uno due con Theo Hernández ed entrando nell'area piccola serve al centro l'americano che a porta vuota riequilibra il match.

La gioia rossonera per il pari, così come la pressione per passare in vantaggio, dura poco: al 77' il Parma torna avanti con il primo gol stagionale di Cancellieri, nuovo acquisto dalla Lazio. La marcatura è la fotocopia del vantaggio di Man: ripartenza in velocità sulla sinistra, Almqvist riceve e mette in mezzo rasoterra bruciando Emerson Royal, dal lato opposto sbuca l'ex Empoli che devia in rete e fa esplodere il Tardini.

Nel finale i rossoneri provano a pareggiarla nuovamente sbilanciandosi totalmente in avanti e lasciando il solo Pavlović dietro: i padroni di casa, però, non rischiano praticamente nulla e riescono a portare a casa tre punti pesantissimi, rievocando i fantasmi del passato in casa Milan.

Il tabellino

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estevez (74' Cyprien), Sohm (59' Cancellieri); Man (74ì Almqvist), Bernabé, Mihăilă (70' Del Prato); Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (69' Emerson Royal), Tomori, Pavlović, Hernández; Musah (69' Fofana), Reijnders; Pulisic (86' Chukwueze), Loftus-Cheek, Leão; Okafor (86' Jovic).

: Paulo Fonseca: 2' Man (P), 66' Pulisic (M), 77' Cancellieri (P): Pavlović (M), Emerson Royal (M), Loftus-Cheek (M): Juan Luca Sacchi (Macerata)