Pioli cerca il riscatto contro l'Hellas: ecco dove vedere Milan-Verona

Il Milan ospita l'Hellas Verona allo stadio Meazza, oggi 23 settembre, nella sfida valida per la 5ª giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso alle ore 15.00 in diretta e in esclusiva su Dazn.

I rossoneri cercano il riscatto immediato dopo la pesante sconfitta nel Derby con l'Inter e il pareggio senza reti contro il Newcastle. La vittoria è un risultato obbligato per la squadra di Stefano Pioli, che ha al momento nove punti in classifica, frutto di tre vittorie nelle prime tre giornate. A San Siro arriva l'Hellas Verona, che ha raccolto un punto nel match casalingo contro il Bologna. Gli scaligeri hanno vinto con Empoli, Roma e perso a Sassuolo. Con sette punti hanno una posizione in classifica tranquilla.

Il Diavolo ha vinto tutte le ultime cinque partite di campionato contro il Verona, segnando sempre almeno due gol. Nell'ultimo incontro disputato a San Siro, lo scorso 4 giugno, i rossoneri vinsero 3-1 (gol di Giroud, doppietta di Leao e Faraoni). Nella loro storia i gialloblù non hanno mai vinto al Meazza. A dirigere la partita sarà l'arbitro Fabio Maresca di Napoli e non più Matteo Marchetti di Ostia Lido, inizialmente designato per la sfida.

Le ultime dai campi

La tentazione è forte: Stefano Pioli pensa al 3-4-3, schema che cominciò ad utilizzare a febbraio nel culmine della crisi dello scorso campionato. In porta ci sarà Sportiello. Maignan ne avrà per un paio di partite. Veniamo alla difesa: nel corso dell'allenamento sono stati provati Kjaer, Tomori e Thiaw. Si va verso la difesa a tre con Musah e Florenzi a tutta fascia (Calabria e Theo Hernandez in panchina). A centrocampo spazio a Krunic e Reijnders. Davanti dovrebbero giocare i soliti noti: Pulisic a destra, Rafael Leao a sinistra e Giroud davanti. Jovic non è ancora pronto per giocare titolare. L'unica insidia è rappresentata da Okafor, in lizza per un posto dal primo minuto.

Marco Baroni deve rinunciare a Doig per un infortunio alla caviglia, a tutta fascia sulla sinistra ci sarà Terracciano con dal lato opposto schierato Faraoni. In mediana Hongla e Duda. Avanti Bonazzoli in pole su Djuric, a supporto Ngonge e Lazovic. Difesa diretta da Hien, poi stringeranno i denti Magnani e Dawidowicz dopo le noie muscolari accusate nei giorni scorsi. In porta Lorenzo Montipò.

Le probabili formazioni

MILAN (3-4-3) - Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Nava, Calabria, Pellegrino, Hernandez, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Pobega, Adli, Romero, Chukwueze, Okafor, Jovic. Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Maignan

VERONA (3-4-2-1) - Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano; Ngonge, Lazovic; Bonazzoli. A disposizione: Perilli, Berardi, Amione, Coppola, Cabal, Folorunsho, Saponara, Serdar, Tchatchoua, Suslov, Cruz, Mboula, Djuric. Allenatore: Marco Baroni

Squalificati: -

Indisponibili: Doig, Henry

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in esclusiva e in diretta streaming da Dazn sabato 23 settembre alle ore 15.00 e sarà visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TimVision Box, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati a Sky e Dazn, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona Dazn (numero 214 piattaforma Sky), attivabile pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento. A raccontare il match in telecronaca saranno Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.