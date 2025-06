Milan e Inter on fire: fatta per centrocampista a attaccante, le cifre

Milan, fatta per Ricci dal Torino

Dopo un lungo inseguimento il Milan arriva a dama per Samuele Ricci. Nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo verbale con il giocatore e con il Torino: l'affare andrà in porto per 25 milioni di euro (23 + 2 di bonus). Tutti i passaggi formali per il trasferimento verranno svolti la prossima settimana e il giocatore è già stato allertato per sostenere le visite mediche. Allegri ottiene così il regista del suo nuovo Milan.

Inter, c'è l'accordo per Bonny

Anche l'Inter conclude con il lieto fine un'altra telenovela, quella che fino a qui ha riguardato Yoann Bonny. Il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con il Parma per l'attaccante, sulla base di 23 milioni di euro + 3 di bonus. Chivu vede dunque composto tutto il suo attacco: la coppia titolare, formata indiscutibilmente da Lautaro Martinez e Thuram, e due ottime alternative, come Pio Esposito e Bonny.

Juve, Jonathan David ha detto sì

La Juve sblocca l'attaccante. Oltre a Kolo Muani, che i bianconeri puntano a trattenere mediante un prolungamento del prestito, la Vecchia Signora lavora da tempo su un altro centravanti, per avere due alternative di alto livello. Il nome a lungo inseguito è quello di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 del Lille, che da lunedì sarà svincolato. Nella giornata di ieri David avrebbe detto sì ad un contratto pluriennale da 6 milioni a stagione. Per Tudor si profila un reparto offensivo potenzialmente letale.

Roma, si pensa a Tessmann per il centrocampo

La Roma di Gasperini e Ranieri lavora per rafforzarsi in ogni reparto. L'ultimo nuome spendibile per il centrocampo pare essere quello di Tanner Tessmann, statunitense classe 2001, un passato al Venezia, adesso in forza al Lione. Proprio i problemi finanziari del club francese, che è stato condannatto alla seconda serie, potrebbero agevolare una sua cessione in tempi rapidi e senza incorrere in costi esorbitanti, per l'esigenza di fare cassa da parte del club transalpino. Nel frattempo Paredes al Boca Juniors è ad un passo dalla chiusura.

Atalanta, quasi fatta per Honest Ahanor

Dopo la cessione di Ruggeri all'Atletico Madrid l'Atalanta corre a coprire lo slot con Honest ; l'esterno basso nigeriano, con nazionalità italiana, arriverà quasi sicuramente nei prossimi giorni. Bruciata anche la concorrenza del Milan, che lo stava monitorando da tempo. Al Genoa andranno 20 milioni di euro.