Il Milan va in trasferta a Cagliari: chi gioca e dove vederla in tv

Il Milan affronta in trasferta il Cagliari allo stadio Unipol Domus, nella sfida valida per la 6ª giornata di Serie A, mercoledì 27 settembre, alle ore 18.30. Il match sarà trasmesso in diretta e in co-esclusiva su Sky e Dazn.

L'impatto con la massima serie non è stato dei migliori per la squadra di Claudio Ranieri, che ha conquistato fino a questo momento solo 2 punti, ottenuti grazie a due pareggi senza reti contro Torino e Udinese. A preoccupare di più però è la scarsa prolificità dei rossoblù, che fino ad ora hanno siglato soltanto una rete, messa a segno nella trasferta persa a Bologna, dal giovane Zito Luvumbo.

Il Milan invece vuole conquistare i tre punti per continuare l'inseguimento all'Inter capolista. La vittoria di San Siro contro l'Hellas Verona è servita per ritrovare solidità e vecchie certezze dopo la scoppola nel derby. I rossoneri hanno fatto due su due in trasferta con la vittoria all'Olimpico contro alla Roma e il successo a Bologna alla prima giornata, segnando sempre due gol.

L'ultimo confronto in Sardegna del febbraio 2022 terminò con la vittoria per 1-0 del Milan grazie ad un gol di Bennacer. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 37 sfide contro il Milan in Serie A con otto pareggi e 28 sconfitte. L'ultima vittoria sarda risale al maggio 2017. Finì 2-1 con le reti di Joao Pedro, Pisacane e Lapadula.

Le ultime dai campi

Per la sfida ai rossoneri Ranieri pensa a un 3-5-2 accorto dove in difesa si rivedrà Wieteska, rientrato dalla squalifica: con lui favoriti Dossena e Obert. In regia possibile chance per Prati. Nandez a destra favorito su Zappa, Augello sicuro di un posto sulla fascia opposta

In avanti il punto fermo è Luvumbo. Insieme a lui dovrebbe vedersi Petagna. Pavoletti è rientrato in gruppo e va in panchina.

Nei rossoneri turnover per Giroud, può partire dall'inizio Okafor nei panni di prima punta, non convocato Jovic in ritardo di condizione. Leao insidiato da Pulisic, mentre sul lato opposto gioca Chukwueze. In regia in pole Adli, al posto di Krunic ai box per un guaio muscolare. In difesa riecco Theo Hernandez. Maignan non fa parte dei convocati e lascerà ancora posto a Sportiello tra i pali. Non al meglio Calabria, sulla destra confermato Florenzi.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2) - Radunovic; Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Prati, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. A disposizione: Scuffet, Aresti, Zappa, Goldaniga, Hatzidiakos, Di Pardo, Azzi, Sulemana, Deiola, Viola, Jankto, Pavoletti, Shomurodov, Oristanio. Allenatore: Claudio Ranieri

Ballottaggi: Nandez 60% - Zappa 40%, Petagna 60% - Shomurodov 40%, Obert 55% -Hatzidiakos 45%

Squalificati: -

Indisponibili: Mancosu, Lapadula, Rog, Pereiro, Desogus, Capradossi

MILAN (4-3-3) - Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. A disposizione: Sportiello, Mirante, Nava, Calabria, Giroud, Okafor, Romero, Leao, Kjaer, Pellegrino, Pobega, Musah, Bartesaghi. Allenatore: Stefano Pioli

Ballottaggi: Reijnders 65% - Musah 35%, Thiaw 55% - Kjaer 45%, Pulisic 55% - Leao 45%

Squalificati: -

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Krunic

Arbitro: Federico La Penna (Roma)

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa mercoledì 27 settembre alle ore 18.30 su Sky e Dazn. Nel primo caso andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Nel secondo caso sarà visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TimVision Box, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Su Dazn la telecronaca sarà a cura di Dario Mastroianni, con Massimo Gobbi al commento tecnico. Su Sky, invece, i telecronisti saranno Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti.